Ramesh Subramanyam Death: फेमस तमिल डायरेक्टर रमेश सुब्रमण्यम का निधन, बोन कैंसर से हारे जिंदगी की जंग

रमेश सुब्रमण्यम के निधन की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस, दोस्तों और सहकर्मियों ने शोक जताना शुरू कर दिया है। फिल्म जगत से जुड़े कई दिग्गजों ने उन्हें एक मृदुभाषी, शांत और बेहद मेहनती इंसान के रूप में याद किया, जिन्होंने हमेशा बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप अपने सपनों को पर्दे पर उतारने का काम किया। तमिल सिनेमा के कई कलाकारों ने कहा है कि रमेश के जाने से इंडस्ट्री ने एक बेहद प्रतिभाशाली और जमीन से जुड़ी हुई कलात्मक रूह को खो दिया है, जिसकी कमी हमेशा खलेगी।