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Ramesh Subramanyam Death: फेमस तमिल डायरेक्टर रमेश सुब्रमण्यम का निधन, बोन कैंसर से हारे जिंदगी की जंग

Ramesh Subramaniam Death: फिल्म निर्देशक रमेश सुब्रमण्यम का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके जाने से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी मौत का बड़ा कारणहड्डियों के कैंसर बताया जा रहा है। वह काफी समय से चेन्नई के निजी अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

May 29, 2026

director Ramesh Subramaniam death at 49 vil ambu director battle of born cancer last few years

डायरेक्टर रमेश सुब्रमण्यम का 49 साल की उम्र में निधन

Tamil director Ramesh Subramaniam death: फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। साल 2016 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'विल अंबु' के शानदार डायरेक्शन के लिए पहचाने जाने वाले फेमस तमिल निर्मातारमेश सुब्रमण्यम का का निधन हो गया है। वह महज 49 साल के थे। इतनी कम उम्र में उनके अचानक चले जाने से पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है और सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

डायरेक्टर रमेश सुब्रमण्यम का निधन (Tamil director Ramesh Subramaniam death)

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डायरेक्टर रमेश सुब्रमण्यम पिछले काफी समय से बोन कैंसर यानी हड्डियों के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। पिछले कुछ महीनों से चेन्नई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों और कड़े प्रयासों के बावजूद उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था और आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

रमेश के परिवार ने बताया है कि उनका अंतिम संस्कार कल सुबह उनके गृह नगर कोयंबटूर जिले के सुगनापुरम में किया जाएगा, जहां उनके करीबी और फैंस उन्हें अंतिम विदाई दे सकेंगे।

असिस्टेंट डायरेक्टर से फिल्म मेकर बनने तक का सफर (Vil Ambu movie director bone cancer passing)

रमेश सुब्रमण्यम का करियर बेहद शानदार रही है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत दिग्गज फिल्म निर्माता सुसेंथिरन संग एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी। सालों तक कैमरे के पीछे रहकर बारीकियों को सीखने के बाद, उन्होंने साल 2016 में फिल्म 'विल अंबु' से बतौर निर्देशक अपने करियर का आगाज किया। सुसेंथिरन के ही निर्माण में बनी इस फिल्म में हरीश कल्याण, श्री और मशहूर कॉमेडियन योगी बाबू ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।

'विल अंबु' की सफलता के बाद, रमेश ने 'द किलर मैन' नाम से एक और बेहतरीन फिल्म बनाई, जिसमें विक्रांत और योगी बाबू मुख्य किरदारों में नजर आए थे। भले ही रमेश ने अपने पूरे करियर में गिनी-चुनी फिल्मों का ही निर्देशन किया, लेकिन सिनेमा के लिए उनके अटूट समर्पण, जुनून और साफ-सुथरी कार्यशैली के कारण उन्होंने बहुत कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा सम्मान और खास पहचान बना ली थी।

सोशल मीडिया पर नम आंखें (Ramesh Subramaniam filmmaker hospital Chennai)

रमेश सुब्रमण्यम के निधन की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस, दोस्तों और सहकर्मियों ने शोक जताना शुरू कर दिया है। फिल्म जगत से जुड़े कई दिग्गजों ने उन्हें एक मृदुभाषी, शांत और बेहद मेहनती इंसान के रूप में याद किया, जिन्होंने हमेशा बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप अपने सपनों को पर्दे पर उतारने का काम किया। तमिल सिनेमा के कई कलाकारों ने कहा है कि रमेश के जाने से इंडस्ट्री ने एक बेहद प्रतिभाशाली और जमीन से जुड़ी हुई कलात्मक रूह को खो दिया है, जिसकी कमी हमेशा खलेगी।

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Updated on:

29 May 2026 11:50 am

Published on:

29 May 2026 11:40 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Ramesh Subramanyam Death: फेमस तमिल डायरेक्टर रमेश सुब्रमण्यम का निधन, बोन कैंसर से हारे जिंदगी की जंग

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