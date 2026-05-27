लोकेश कनगराज और CM विजय की मुलाकात ने बढ़ाई हलचल, फैंस बोले- ‘अब Leo 2 बना दो!

Lokesh Kanagaraj meets Tamil Nadu CM Vijay: तमिलनाडु के नवनिर्वाचित सीएम और सुपरस्टार थलपति विजय ने तमिल फिल्म जगत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य में नई फिल्मों की रिलीज के पहले हफ्ते में हर दिन पांच शो चलाने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से कॉलीवुड को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी बीच CM विजय और फिल्मकार लोकेश कनगराज की मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिस पर फैंस की कमेंट्स की बाढ़ आ गई।