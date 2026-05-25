केरल के नए CM वीडी सतीशन के सामने मोहनलाल ने उठाया ड्रग्स और विकास का मुद्दा

Mohanlal raises drug menace in Keralam Chief Ministerकेरल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने सोमवार 18 मई को केरल के नए सीएम के तौर पर शपथ ली और 2026 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत के बाद कांग्रेस की अगुवाई वाला UDF गठबंधन लगभग 10 साल बाद राज्य की सत्ता में वापस आ गया है। एर्नाकुलम जिले के कोच्चि में आयोजित एक ग्रैंड रिसेप्शन के दौरान एक्टर मोहनलाल ने उनका स्वागत किया।