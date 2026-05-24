तमिलनाडु CM विजय से लेकर सूर्या-अजित तक, हर सुपरहिट फिल्म में छाईं तृशा कृष्णन ने मनाया जश्न

इतना ही नहीं, लोकेश कनगराज की 'लियो' में तृशा विजय के साथ थीं और ये फिल्म दुनियाभर में 605 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ CM विजय की सबसे बड़ी हिट है। आदिक रविचंद्रन की 'गुड बैड अग्ली' में अजित के साथ काम किया और 248 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ये अजित की सबसे बड़ी हिट बनी और अब RJ बालाजी की 'करुप्पु' ने सूर्या के साथ 200 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए सूर्या की अब तक की सबसे बड़ी हिट का रिकॉर्ड बना लिया है।