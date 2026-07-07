‘मेरे 3 साल के बेटे की मौत की दुआ की गई’, 7 मिनट के वीडियो में ट्रोलिंग पर छलका चिन्मयी श्रीपदा का दर्द

अपनी पोस्ट में चिन्मयी ने करीब सात मिनट का एक वीडियो साझा किया और बताया कि वो और उनका परिवार लंबे समय से ऑनलाइन ट्रोलिंग और हैरेसमेंट का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुई पीड़ितों के सपोर्ट में आवाज उठाने के कारण उनको सालों से टारगेट किया जाता रहा है। हालांकि, अबकी बार मामला ज्यादा बिगड़ गया, जब उनके छोटे बच्चों के साथ भी ट्रोलिंग की गई। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एक यूजर ने न सिर्फ उनके तीन साल के बेटे की मौत की कामना की, बल्कि अन्य लोगों से भी ऐसा करने की अपील भी की।