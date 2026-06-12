हैरेसमेंट के आरोपी के चलते बुरी फंसी सीएम थलापति विजय की पार्टी और DMK, सिंगर चिन्मयी ने बोला हमला

Chinmayi Sripaada Slams CM Thalapathy Vijay Party (सोर्स- IMDb)
Chinmayi Sripaada Slams CM Thalapathy Vijay Party: तमिल फिल्म और संगीत जगत की चर्चित सिंगर चिन्मयी श्रीपदा एक बार फिर महिलाओं के अधिकारों और मीटू मुद्दे को लेकर खुलकर सामने आई हैं। पिछले कई सालों से यौन उत्पीड़न के आरोपों पर आवाज उठाती रही चिन्मयी ने इस बार तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों और कुछ नेताओं को निशाने पर लिया है।
उनका आरोप है कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप लग चुके हैं, उन्हें पब्लिक मंचों पर सम्मान देना उन महिलाओं के संघर्ष को कमजोर करता है जिन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी बात सामने रखी। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
चिन्मयी का ये बयान उस समय सामने आया जब रैपर वेदान की कुछ राजनीतिक नेताओं के साथ तस्वीरें और मुलाकातें चर्चा में आ गईं। सिंगर ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि समाज में अक्सर ऐसे लोगों को मंच मिलता रहता है जिन पर गंभीर आरोप लगे होते हैं, जबकि शिकायत करने वाली महिलाओं को अकेले लड़ना पड़ता है।
चिन्मयी ने बताया कि कुछ साल पहले एक म्यूजिक प्रोजेक्ट के दौरान उन्हें पहली बार वेदान से जुड़े विवादों की जानकारी मिली थी। उस समय वो एक ऑनलाइन चर्चा का हिस्सा बनी थीं, जहां उनसे सवाल किया गया कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे काम कर सकती हैं, जिस पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं।
सिंगर के अनुसार, जानकारी मिलने के बाद उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और बाद में ऐसे आयोजनों तथा कार्यक्रमों से दूरी बना ली, जहां वेदान शामिल होते थे। उनका कहना है कि इस फैसले का असर उनके करियर और पेशेवर अवसरों पर भी पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
चिन्मयी का मानना है कि जब किसी लोकप्रिय या प्रभावशाली व्यक्ति पर आरोप लगते हैं तो समाज अक्सर उस व्यक्ति के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। ऐसे में शिकायत करने वाली महिलाओं को समर्थन मिलने के बजाय विरोध और सवालों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि कई बार सामाजिक बदलाव और न्याय की बातें करने वाले लोग भी निजी जीवन में अलग व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि कई महिलाएं सामने आने से डरती हैं और अपनी बात कहने के बावजूद खुद को अकेला महसूस करती हैं।
सिंगर ने केवल एक राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि दूसरे दलों और नेताओं पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि किसी भी पार्टी या संगठन को ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक मंच देने से पहले आरोपों की गंभीरता पर विचार करना चाहिए।
चिन्मयी लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर मुखर रही हैं। उन्होंने पहले भी कई प्रभावशाली हस्तियों के खिलाफ आवाज उठाई है और लगातार ये मांग करती रही हैं कि महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग