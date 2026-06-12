हैरेसमेंट के आरोपी के चलते बुरी फंसी सीएम थलापति विजय की पार्टी और DMK, सिंगर चिन्मयी ने बोला हमला

चिन्मयी का ये बयान उस समय सामने आया जब रैपर वेदान की कुछ राजनीतिक नेताओं के साथ तस्वीरें और मुलाकातें चर्चा में आ गईं। सिंगर ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि समाज में अक्सर ऐसे लोगों को मंच मिलता रहता है जिन पर गंभीर आरोप लगे होते हैं, जबकि शिकायत करने वाली महिलाओं को अकेले लड़ना पड़ता है।