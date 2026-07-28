‘2 दिन रो लेंगे, फिर मूव ऑन कर जाएंगे’, सनी कौशल का दिल जीतने वाला जवाब वायरल, फैंस ने बताया ‘असली ग्रीन फ्लैग’

वायरल वीडियो में सनी कौशल से पूछा जाता है कि अगर कोई लड़की उनसे कह दे, "सॉरी, आई डोंट लव यू, आई लव समबडी एल्स,"(माफ कीजिए, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूं) तो उनका क्या रिएक्शन होगा। इस पर सनी बिना किसी नाराजगी और गुस्से के जवाब देते हैं कि वो ऐसे इंसान हैं जो सामने वाले की खुशी को अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा, "मैं वो वाला इंसान हूं यार, अगर कोई लड़की बोल दे कि सॉरी, आई डोंट लव यू, आई लव समबडी एल्स, तो मैं बोलूंगा, हैप्पी बी हैप्पी, एवरीथिंग इज ग्रेट। हां, एक-दो दिन रो लेंगे और उसके बाद मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। मैं वो वाला इंसान हूं।"