RSS मोहन भागवत से मिलकर अदनान सामी ने दिया गलतफहमी पर बयान, शिल्पा शेट्टी ने भी कही ये बात

फेमस सिंगर अदनान सामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मोहन भागवत के साथ अपनी मुलाकात की कुछ खास तस्वीरें शेयर कीं। अदनान ने अपने अनुभवों को यादगार बताते हुए लिखा, "संघचालक मोहन भागवत जी के साथ दोपहर बिताना बेहद सुखद रहा। उनका भाषण सुनने के बाद आरएसएस को लेकर मेरे मन में जो कई मिथक और गलतफहमियां थीं, वह पूरी तरह साफ हो गई हैं। वह एक अद्भुत और नेक इंसान हैं।" इन तस्वीरों में उनके साथ शिल्पा शेट्टी और रुपाली गांगुली भी नजर आ रही हैं।