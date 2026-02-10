पैसों के लिए हुआ दिव्या भारती का इस्तेमाल, मौत के 32 साल बाद करीबी दोस्त ने किया खुलासा

सिद्धार्थ कन्नन के साथ मास्टर राजू ने खास बातचीत की। मास्टर राजू ने बताया कि दिव्या भारती उनकी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक थीं। उन्होंने कहा, "दिव्या बिल्कुल भी फिल्मी नहीं थीं। हम घंटों बातें करते थे और साथ में डिस्को भी जाते थे। वह अपने करियर से बहुत खुश थीं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में बहुत दुखी और अकेली थीं। दिव्या को अक्सर यह महसूस होता था कि लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि क्योंकि वह बहुत कम उम्र में बड़ी कमाई कर रही थीं, इसलिए उनके आसपास के लोग सिर्फ उनके पैसे का गलत फायदा उठा रहे थे।