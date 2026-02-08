एपस्टीन फाइल्स में आया Bill Gates का नाम, ट्विंकल खन्ना ने कसा तंज, बोलीं- मैंने माइक्रोसॉफ्ट का बॉयकॉट…

Twinkle Khanna On Bill Gates name Epstein Files: दुनिया के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में से एक 'जेफरी एपस्टीन फाइल्स' (Epstein Files) यानी यौन अपराधों के दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। इस काली सूची में दुनिया के कई बड़े नेताओं और अरबपतियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स (Bill Gates) का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। अब इस पूरे विवाद पर बॉलीवुड की 'मिसेज फनीबोन्स' यानी ट्विंकल खन्ना ने अपने एक ऐसा तंज कस दिया है जो देखते-देखते वायरल हो गया है।