8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अचानक लड़खड़ाकर गिरे 60 साल के आमिर खान, पिकलबॉल खेलते हुए खोया बैलेंस, वीडियो वायरल

Aamir Khan Pickleball Fall: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान हाल ही में फैंस के साथ पिकलबॉल खेलते हुए नजर आए। इसी दौरान वो धड़ाम से गिर पड़े। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 08, 2026

Aamir Khan Pickleball Fall

Aamir Khan (सोर्स- @tahirjasus

Aamir Khan Pickleball Fall: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि खेल का मैदान है। मुंबई में आयोजित वर्ल्ड पिकलबॉल लीग 2026 के दौरान आमिर खान फैंस के साथ पिकलबॉल खेलते नजर आए। इसी दौरान एक ऐसा पल सामने आया जिसने पहले लोगों को घबरा दिया और फिर आमिर की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया।

आमिर खान ने फैंस के साथ खेला मैच (Aamir Khan Pickleball Fall)

जियो वर्ल्ड गार्डन में हुए इस आयोजन में आमिर खान ने आम दर्शकों और फैंस के साथ मिलकर मैच खेला। मैच के दौरान जब आमिर एक तेज शॉट को लौटाने के लिए आगे बढ़े, तो उनका संतुलन अचानक बिगड़ गया और वो कोर्ट पर फिसलकर गिर पड़े। कुछ पलों के लिए वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। फैंस को डर था कि कहीं आमिर को गंभीर चोट न लग गई हो।

मैच खेलते हुए अचानक गिरे आमिर (Aamir Khan Pickleball Fall)

हालांकि, जो हुआ उसके बाद उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आमिर खान ने साथी खिलाड़ियों की मदद से खुद को संभाला, मुस्कुराए और बिना किसी हड़बड़ी के दोबारा खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने मैच को उसी जोश और ऊर्जा के साथ जारी रखा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनकी यह खेल भावना और फिटनेस देख दर्शकों ने राहत की सांस ली और तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ाया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पर फैंस जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई उनकी फिटनेस की तारीफ कर रहा है तो कोई कह रहा है कि 60 की उम्र में भी आमिर का आत्मविश्वास और संतुलन काबिल-ए-तारीफ है। कई यूजर्स ने लिखा कि इस उम्र में गिरने के बाद उठकर फिर खेलना हर किसी के बस की बात नहीं। आमिर का वीडियो ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेजिस पर शेयर किया गया है।

'हैप्पी पटेल' में आमिर खान ने किया कैमियो

वर्कफ्रंट की बात करें तो आमिर खान हाल ही में फिल्म ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ में एक छोटे लेकिन अहम कैमियो में नजर आए थे। इस फिल्म के वह निर्माता भी थे, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके अलावा रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ में भी आमिर की एक झलक देखने को मिली थी।

सितारे जमीन पर में नजर आए थे आमिर

आमिर खान आखिरी बार मुख्य भूमिका में फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ में नजर आए थे, जिसने दुनियाभर में शानदार कमाई की थी। आने वाले समय में आमिर अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए नए चेहरों और कहानियों को मौका देने की तैयारी में हैं। उनकी आगामी प्रोडक्शन फिल्म ‘एक दिन’ में उनके बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें

सलमान खान ने सुना मोहन भागवत का भाषण, RSS के इवेंट में दिखा खास अंदाज
बॉलीवुड
Salman Khan Attends RSS Event Mohan Bhagwat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Feb 2026 01:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अचानक लड़खड़ाकर गिरे 60 साल के आमिर खान, पिकलबॉल खेलते हुए खोया बैलेंस, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रणबीर की ‘रामायण’ में ये डांसर निभाएगा मेघनाद का किरदार, विक्रांत मैसी को किया रिप्लेस!

नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। फेमस डांसर को मेघनाथ के लिए चुना गया है। वहीं पहले खबर थी कि विक्रांत मैसी ये रोल करेंगे, लेकिन अब उन खबरों पर विराम लग चुका है।
बॉलीवुड

राजपाल यादव ने क्यों किया तिहाड़ जेल में सरेंडर? 4 दिन बाद सच्चाई आई सामने

राजपाल यादव इस समय जेल में हैं। उन्होंने हाल ही में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। अब उन्हें अपनी 6 महीने के सजा काटनी होगी। आइये जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला...
बॉलीवुड

निर्वस्त्र होकर चौपाटी बीच पर लगाया ध्यान, परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद टूटे थे विनोद खन्ना, पत्नी का बड़ा खुलासा

विनोद खन्ना के सन्यासी बनने और करियर के पीक पर सब छोड़ देने का असली कारण पहली बार उनकी दूसरी पत्नी ने बताया है। उन्होंने उस बात का भी राज खोला जब विनोद खन्ना निर्वस्त्र होकर चौपाटी बीच पर बैठे थे।
बॉलीवुड

पीरियड्स में शूट हुआ था ये सुपरहिट गाना, रोने लगी थीं एक्ट्रेस, बोलीं- मेरी हड्डियों में

कई फिल्में ऐसी होती हैं जो आते ही लोगों के दिलों में छा जाती हैं, हम बात कर रहे हैं फिल्म धुरंधर की, वह खुद इतनी ब्लॉकबस्टर है कि उसके गानों ने भी लोगों का दिल जीत लिया। उसमें एक गाना है 'शरारत' जिसे करते हुए एक्ट्रेस को पीरियड्स हो रहे थे।
बॉलीवुड

‘बनाने दो उसे गर्लफ्रेंड’, बेवफाई को नॉर्मल बताकर बुरी फंसी शहनाज गिल, ट्रोलर्स ने खटिया की खड़ी

Shehnaaz Gill Trolled For infidelity in Relationships Views
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.