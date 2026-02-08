अचानक लड़खड़ाकर गिरे 60 साल के आमिर खान, पिकलबॉल खेलते हुए खोया बैलेंस, वीडियो वायरल

इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पर फैंस जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई उनकी फिटनेस की तारीफ कर रहा है तो कोई कह रहा है कि 60 की उम्र में भी आमिर का आत्मविश्वास और संतुलन काबिल-ए-तारीफ है। कई यूजर्स ने लिखा कि इस उम्र में गिरने के बाद उठकर फिर खेलना हर किसी के बस की बात नहीं। आमिर का वीडियो ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेजिस पर शेयर किया गया है।