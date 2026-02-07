आधी रात सरकारी कॉलेज में अवैध तरीके से घुसे आमिर खान-अरिजीत सिंह? CCTV फुटेज आया सामने, प्रिंसिपल ने लगाया आरोप

इसी बीच यह भी सामने आया कि आमिर खान हाल ही में जियागंज में अरिजीत सिंह के घर पर ठहरे हुए थे। शुरुआत में अटकलें थीं कि आमिर, अरिजीत को पार्श्व गायन से जुड़ा कोई फैसला बदलने के लिए मनाने आए हैं। बाद में ये साफ हुआ कि दोनों किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आमिर मुर्शिदाबाद में मौजूद थे। इस दौरान दोनों को साथ में पतंग उड़ाते और भागीरथी नदी में देर रात नौकाविहार करते भी देखा गया था।