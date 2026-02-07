7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

आधी रात सरकारी कॉलेज में अवैध तरीके से घुसे आमिर खान-अरिजीत सिंह? CCTV फुटेज आया सामने, प्रिंसिपल ने लगाया आरोप

Arijit Singh-Aamir Khan Illegal Entry Controversy: आमिर खान और अरिजीत सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल ने दावा किया है कि आमिर और अरिजीत आधी रात कॉलेज में घुसे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 07, 2026

Arijit Singh-Aamir Khan Illegal Entry Controversy

Arijit Singh-Aamir Khan (सोर्स- एक्स)

Arijit Singh-Aamir Khan Illegal Entry Controversy: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से जुड़ा एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में है। मशहूर गायक अरिजीत सिंह और बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान पर एक सरकारी कॉलेज परिसर में देर रात बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप लगाए गए हैं। ये मामला तब और ज्यादा तूल पकड़ गया, जब कॉलेज के प्रिंसिपल ने कथित सीसीटीवी वीडियो साझा कर दिए, हालांकि कुछ ही घंटों बाद उन्हें हटाना पड़ा।

कॉलेज के प्रधानाचार्य ने किया दावा (Arijit Singh-Aamir Khan Illegal Entry Controversy)

बताया जा रहा है कि ये घटना जियागंज स्थित रानी धन्या कुमारी सरकारी कॉलेज से जुड़ी है। कॉलेज के प्रधानाचार्य अजय अधिकारी ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर दो छोटे वीडियो साझा किए थे। इन वीडियो में दावा किया गया कि रात करीब एक बजे के बाद अरिजीत सिंह, आमिर खान और उनके साथ मौजूद लगभग 20 लोग कॉलेज परिसर में दाखिल हुए। आरोप है कि यह प्रवेश बिना किसी आधिकारिक अनुमति के हुआ।

रात करीब 1:05 कॉलेज में घुसे आमिर-अरिजीत?

प्राचार्य के मुताबिक, रात करीब 1:05 बजे कई मोटरसाइकिलें कॉलेज के मुख्य गेट से अंदर गईं। कथित तौर पर यह समूह एक घंटे से अधिक समय तक कॉलेज परिसर में रुका। आरोपों में ये भी कहा गया कि इस दौरान इंडोर गेम्स हॉल में बैडमिंटन खेला गया और शूटिंग से जुड़ी गतिविधियां भी की गईं। करीब ढाई बजे के आसपास सभी लोग परिसर से बाहर चले गए।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए वीडियो

सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही वीडियो तेजी से वायरल हो गए। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या मशहूर हस्तियों के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के नियम अलग होते हैं। हालांकि, कुछ ही घंटों के भीतर प्राचार्य ने न केवल वीडियो बल्कि अपनी पूरी पोस्ट भी हटा दी। हटाने के बाद उन्होंने एक संक्षिप्त संदेश में कहा कि उन पर पोस्ट डिलीट करने का दबाव बनाया गया।

'कानून और नियम सभी के लिए एक जैसे'

अपने हटाए गए बयान में अजय अधिकारी ने ये साफ किया था कि वो अरिजीत सिंह और आमिर खान का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं, लेकिन कानून और नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्थायी नाइट गार्ड पर दबाव डालकर गेट खुलवाया गया और कॉलेज परिसर का व्यावसायिक उपयोग किया गया।

सूत्रों के मुताबिक, पोस्ट के बाद प्राचार्य को कई स्तरों से फोन कॉल और संदेश आने लगे, जिसके बाद उन्हें मजबूरन पोस्ट हटानी पड़ी। शनिवार सुबह जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और फिलहाल किसी तरह की पुलिस शिकायत दर्ज कराने का कोई फैसला नहीं लिया गया है।

अरिजीत के घर पर ठहरे हैं आमिर

इसी बीच यह भी सामने आया कि आमिर खान हाल ही में जियागंज में अरिजीत सिंह के घर पर ठहरे हुए थे। शुरुआत में अटकलें थीं कि आमिर, अरिजीत को पार्श्व गायन से जुड़ा कोई फैसला बदलने के लिए मनाने आए हैं। बाद में ये साफ हुआ कि दोनों किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आमिर मुर्शिदाबाद में मौजूद थे। इस दौरान दोनों को साथ में पतंग उड़ाते और भागीरथी नदी में देर रात नौकाविहार करते भी देखा गया था।

आमिर-अरिजीत ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

स्थानीय सूत्रों का दावा है कि उस रात कुछ स्थानीय राजनीतिक हस्तियां भी उनके साथ मौजूद थीं। हालांकि, अब तक अरिजीत सिंह या आमिर खान की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह मामला अब भी कई सवाल खड़े करता है, खासकर नियमों की समानता और दबाव की राजनीति को लेकर।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Feb 2026 12:53 pm

Published on:

07 Feb 2026 12:45 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आधी रात सरकारी कॉलेज में अवैध तरीके से घुसे आमिर खान-अरिजीत सिंह? CCTV फुटेज आया सामने, प्रिंसिपल ने लगाया आरोप

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजू, श्याम और बाबूराव के फिर साथ आने पर लगा ग्रहण! कानूनी पछड़े में फंसी अक्षय की ‘हेरा फेरी 3’

Hera Pheri 3 in Legal Dispute
बॉलीवुड

Sunil Thapa Dies: दिल का दौरा पड़ने से फेमस एक्टर का निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

इंडस्ट्री के एक और दिग्गज कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनको अचानक हार्ट अटैक आया और फिर हॉस्पिटल में सुनील थापा ने दम तोड़ दिया।
बॉलीवुड

क्या जॉनी लीवर बनने वाले हैं ससुर? बेटे जेसी के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल, अफवाहें हुई तेज

क्या जॉनी लीवर बनने वाले हैं ससुर? बेटे जेसी के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल, मची सनसनी अफवाहें हुई तेज
बॉलीवुड

FWICE ने ‘घूसखोर पंडत’ के मेकर्स को दी चेतावनी, ‘टाइटल’ विवाद के बाद मंडराया संकट!

मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडत को लेकर जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, इस फिल्म का टाइटल मेकर्स के लिए जी का जंजाल बन चुका है। ऐसे में अब FWICE ने भी बड़ी चेतावनी पूरी टीम को दे दी है।
बॉलीवुड

HC कोर्ट के फैसले के बाद सेलिना जेटली का फूटा दर्द, बोली- मैं तो फौजी की बेटी…

HC कोर्ट के फैसले के बाद सेलिना जेटली की फूटा दर्द, बोली- मैं तो फौजी की बेटी...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.