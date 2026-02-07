7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

FWICE ने ‘घूसखोर पंडत’ के मेकर्स को दी चेतावनी, ‘टाइटल’ विवाद के बाद मंडराया संकट!

Ghooskhor Pandat Title Row: मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडत को लेकर जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, इस फिल्म का टाइटल मेकर्स के लिए जी का जंजाल बन चुका है। ऐसे में अब FWICE ने भी बड़ी चेतावनी पूरी टीम को दे दी है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 07, 2026

मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडत को लेकर जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, इस फिल्म का टाइटल मेकर्स के लिए जी का जंजाल बन चुका है। ऐसे में अब FWICE ने भी बड़ी चेतावनी पूरी टीम को दे दी है।

घूसखोर पंडत के टाइटल विवाद पर FWICE की चेतावनी

FWICE Warning Ghooskhor Pandat Controversy: नेटफ्लिक्स की आने वाली फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने के बजाय और भी गरमाता जा रहा है। मनोज बाजपेयी की इस फिल्म के नाम पर पहले से ही सोशल मीडिया और कानूनी गलियारों में बहस छिड़ी हुई थी, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर मायावती ने इसपर नाराजगी जताई थी, लेकिन अब जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था।

फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली संगठन 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' (FWICE) ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जता दिया है। संगठन ने फिल्म के टाइटल को "अपमानजनक और भड़काऊ" करार देते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है।

FWICE ने दी घूसखोर पंडत के मेकर्स को कड़ी चेतावनी (FWICE Warning Ghooskhor Pandat Makers)

FWICE ने फिल्म के निर्माता नीरज पांडे से अपील की है कि वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें। संगठन का तर्क है कि ‘घूसखोर’ जैसे नकारात्मक शब्द को ‘पंडत’ जैसे पारंपरिक उपनाम के साथ जोड़ना एक खास समुदाय की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने जैसा है।

इतना ही नहीं FWICE ने एक कदम आगे बढ़ते हुए चेतावनी दी है कि अगर मेकर्स ने फिल्म का टाइटल नहीं बदला, तो वह अपने सदस्यों को फिल्ममेकर के आने वाले प्रोजेक्ट्स का बहिष्कार (बॉयकॉट) करने की सलाह दे सकते हैं। FWICE का यह रुख फिल्म की पूरी टीम के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी किया आगाह (FWICE Warning to Other OTT Platform)

FWICE ने इस मामले में केवल नीरज पांडे को ही नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, और सोनी लिव जैसे तमाम बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी आधिकारिक पत्र लिखकर आगाह किया है। पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ऐसे किसी भी टाइटल के रजिस्ट्रेशन और इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए जो किसी समुदाय को नकारात्मक रूप में पेश करते हों। संगठन ने आईएमपीपीए (IMPPA) और प्रोड्यूसर्स गिल्ड जैसे अन्य निर्माता संगठनों से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है।

मनोज बाजपेयी ने दी थी टाइटल पर सफाई (Manoj Bajpayee clarification On Ghooskhor Pandat)

बढ़ता देख फिल्म के लीड एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी बात रखते हुए मनोज ने कहा कि वे लोगों की भावनाओं को गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने साफ किया कि उनकी भूमिका एक पूरी तरह से काल्पनिक किरदार की है, जो अपनी गलतियों और आत्मबोध के सफर से गुजरता है। उन्होंने इसे एक 'कैरेक्टर-बेस्ड पुलिस ड्रामा' बताया और कहा कि यह किसी समुदाय पर की गई टिप्पणी नहीं है।

प्रमोशनल कंटेंट पहले ही हटाए गए

बता दें कि विवाद इतना गहरा चुका है कि नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म से फिल्म का टीजर और अन्य प्रमोशनल सामग्री पहले ही हटा ली है। लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने और अब फिल्म इंडस्ट्री के भीतर से ही उठते विरोध के सुरों ने मेकर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या नीरज पांडे फिल्म का नाम बदलेंगे? फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि जिस तरह से मामला राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले चुका है, टाइटल में बदलाव ही इस फिल्म की रिलीज का इकलौता रास्ता नजर आ रहा है।

ये भी पढ़ें

मनोज बाजपेयी ने ‘घूसखोर पंडत’ विवाद पर जताई सहमति, बोले- लोगों की भावनाओं को…
बॉलीवुड
फिल्म घूसखोर पंडत के बढ़ते विवाद के बीच फिल्म के प्रोड्यूसर और मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं, खुद मनोज बाजपेयी ने इस पूरे मामले पर बयान भी दिया है। जो तेजी से वायरल हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

07 Feb 2026 12:20 pm

Published on:

07 Feb 2026 12:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / FWICE ने ‘घूसखोर पंडत’ के मेकर्स को दी चेतावनी, ‘टाइटल’ विवाद के बाद मंडराया संकट!

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजू, श्याम और बाबूराव के फिर साथ आने पर लगा ग्रहण! कानूनी पछड़े में फंसी अक्षय की ‘हेरा फेरी 3’

Hera Pheri 3 in Legal Dispute
बॉलीवुड

Sunil Thapa Dies: दिल का दौरा पड़ने से फेमस एक्टर का निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

इंडस्ट्री के एक और दिग्गज कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनको अचानक हार्ट अटैक आया और फिर हॉस्पिटल में सुनील थापा ने दम तोड़ दिया।
बॉलीवुड

आधी रात सरकारी कॉलेज में अवैध तरीके से घुसे आमिर खान-अरिजीत सिंह? CCTV फुटेज आया सामने, प्रिंसिपल ने लगाया आरोप

Arijit Singh-Aamir Khan Illegal Entry Controversy
बॉलीवुड

क्या जॉनी लीवर बनने वाले हैं ससुर? बेटे जेसी के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल, अफवाहें हुई तेज

क्या जॉनी लीवर बनने वाले हैं ससुर? बेटे जेसी के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल, मची सनसनी अफवाहें हुई तेज
बॉलीवुड

HC कोर्ट के फैसले के बाद सेलिना जेटली का फूटा दर्द, बोली- मैं तो फौजी की बेटी…

HC कोर्ट के फैसले के बाद सेलिना जेटली की फूटा दर्द, बोली- मैं तो फौजी की बेटी...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.