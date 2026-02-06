‘घूसखोर पंडत’ के विवाद पर प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने तोड़ी चुप्पी, बोले- पंडत शब्द का इस्तेमाल सिर्फ…

नीरज पांडे ने आगे कहा, "पहले की तरह इस बार भी ईमानदारी से ये फिल्म बनाई है। इसका मकसद सिर्फ एंटरटेन करना है। फिल्म के टाइटल से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है। उस बात को हम समझते हैं। और इसीलिए सब चीजें ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रमोशनल मटेरियल्स को हटाने का फैसला किया है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि फिल्म को पहले पूरी तरह से देखा जाना चाहिए और उसकी कहानी को समझना चाहिए, जो हम कह रहे हैं। न कि एक छोटे हिस्से पर अपनी राय बनानी चाहिए। हम जल्द ही फिल्म को दर्शकों के साथ शेयर करेंगे और इसके लिए हम एक्साइटेड भी हैं।"