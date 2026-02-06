गोविंदा को दिखाया बाहर का रास्ता, इस बड़ी फिल्म में मनोज बाजपेयी को किया गया उनकी जगह कास्ट

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'भागम भाग 2' की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार फिल्म में वह पुरानी तिकड़ी नजर नहीं आएगी। गोविंदा इस सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगे। वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेकर्स ने गोविंदा की जगह दमदार अभिनेता मनोज बाजपेयी को कास्ट कर लिया है। यानी अब पर्दे पर अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ मनोज बाजपेयी अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को गुदगुदाते दिखेंगे। हालांकि, गोविंदा के बिना फिल्म की कल्पना करना फैंस के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मनोज बाजपेयी जैसे मंझे हुए कलाकार की एंट्री ने इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता भी बढ़ा दी है।