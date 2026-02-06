ऐश्वर्या राय की पोस्ट पर फैंस ने लिए चुटकी, अभिषेक को करना था विश, फैंस बोले- ये कौन है?

ऐश्वर्या ने अभिषेक को विश करने के लिए उनके बचपन की एक बहुत ही प्यारी और पुरानी तस्वीर चुनी। लेकिन लगता है कि इमोशनल होकर फोटो पोस्ट करने की जल्दी में ऐश्वर्या से एक छोटी सी तकनीक चूक हो गई। उन्होंने जो फोटो शेयर की, उसमें अभिषेक का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है। तस्वीर कुछ इस तरह से कट (Crop) गई है कि केवल अभिषेक की आंखें ही नजर आ रही हैं। शायद ऐश्वर्या को पोस्ट करते वक्त इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के 'जासूस' फैंस की नजरों से यह बात भला कैसे छिपती? देखते ही देखते कमेंट्स की बाढ़ आ गई।