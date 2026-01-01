हमें लात मारी, बंदूकों से पीटा…ऐश्वर्या- अभिषेक की शादी में हुआ था हंगामा, एक फोटो से शुरू हुई थी बात

इस मारपीट और अपमान से नाराज होकर मुंबई के सभी फोटोग्राफरों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे पूरे बच्चन परिवार को 'बैन' करेंगे। इसके बाद कई महीनों तक यह सिलसिला चला कि जब भी अमिताभ बच्चन या उनका परिवार किसी पब्लिक इवेंट में पहुंचता, तो वहां मौजूद सभी फोटोग्राफर अपने कैमरे ऊपर की ओर या जमीन की तरफ झुका लेते थे। कोई भी उनकी फोटो नहीं खींचता था। यह एक मूक लेकिन बहुत शक्तिशाली विरोध था।