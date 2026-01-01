हमें लात मारी, बंदूकों से पीटा…ऐश्वर्या- अभिषेक की शादी में हुआ था हंगामा, एक फोटो से शुरू हुई थी बात

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी
Aishwarya Rai Abhishek Bachchan Wedding: बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों का जिक्र हो, तो अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी का नाम सबसे ऊपर आता है। उस वक्त इसे 'द बिगेस्ट इंडियन वेडिंग' कहा गया था। लेकिन उस शादी में और क्या हुआ था ये आज तक कोई नहीं जानता था। उस दिन हमेशा के लिए भारत में मीडिया और सितारों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए थे।
हाल ही में सीनियर जर्नलिस्ट हिना कुमावती ने एक इंटरव्यू में उन चौंकाने वाले पलों का खुलासा किया है, जब बच्चन परिवार की सुरक्षाकर्मियों ने पत्रकारों और पैपराजी के साथ मारपीट की थी। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। किसी को यकीन नहीं हो रही है इतनी बड़ी शादी में इतनी छोटी हरकत हुई थी।
हिना कुमावती ने 'हिंदी रश' से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि साल 2007 में ऐश्वर्या राय और अभिषेक की एक झलक पाने के लिए मीडिया में होड़ मची थी। रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स तीन दिनों तक बच्चन परिवार के बंगले 'जलसा' के बाहर डेरा डाले बैठे रहे थे। उस दौर में आज जैसा पैपराजी कल्चर नहीं था।
जब बारात निकली, तो सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि किसी को भी कपल की साफ तस्वीर नहीं मिल पा रही थी। तभी वरिंदर चावला नाम के एक फोटोग्राफर ने अपने फोन से दूल्हा-दुल्हन की एक धुंधली तस्वीर खींच ली। वह तस्वीर उस समय इतनी वायरल हुई कि हर अखबार और न्यूज चैनल पर वही छपी।
यह ऐतिहासिक तस्वीर तो मिल गई, लेकिन इसकी कीमत फोटोग्राफरों को अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ी। हिना कुमावती ने कहा, वहां तैनात अमर सिंह की सिक्योरिटी ने मीडियाकर्मियों के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया। उन्होंने बताया, "अमर सिंह के सुरक्षाकर्मियों ने हमें लात मारी और यहां तक कि अपनी बंदूकों के बट से भी पीटा। हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया।"
इस मारपीट और अपमान से नाराज होकर मुंबई के सभी फोटोग्राफरों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे पूरे बच्चन परिवार को 'बैन' करेंगे। इसके बाद कई महीनों तक यह सिलसिला चला कि जब भी अमिताभ बच्चन या उनका परिवार किसी पब्लिक इवेंट में पहुंचता, तो वहां मौजूद सभी फोटोग्राफर अपने कैमरे ऊपर की ओर या जमीन की तरफ झुका लेते थे। कोई भी उनकी फोटो नहीं खींचता था। यह एक मूक लेकिन बहुत शक्तिशाली विरोध था।
जब बच्चन परिवार को एहसास हुआ कि फोटोग्राफर उनकी कवरेज नहीं कर रहे हैं और आपसी रिश्ते खराब हो चुके हैं, तो उन्होंने मामले को सुलझाने की पहल की। हिना ने बताया कि परिवार ने सभी मीडियाकर्मियों को जुहू के मैरियट होटल में बुलाया। वहां उन्होंने फोटोग्राफरों से व्यक्तिगत रूप से बात की और उस दिन हुई बदसलूकी के लिए माफी मांगी। इस माफी के बाद ही फोटोग्राफरों ने अपना गुस्सा थूका और बच्चन परिवार पर लगा बैन हटाया गया।
आज जो हम सेलिब्रिटीज के पीछे भागते फोटोग्राफरों की फौज देखते हैं, जानकारों का मानना है कि इस 'पपाराजी कल्चर' की असली नींव उसी विवादित शादी के दौरान पड़ी थी।
