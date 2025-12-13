शादी के बाद ऐश्वर्या राय के करियर में आई गिरावट? पति अभिषेक ने दे डाला धर्मेंद्र की पत्नी का उदाहरण

Abhishek Bachchan On Aishwarya Rai Career: बॉलीवुड के पावर कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी 2007 में हुई थी। शादी के बाद से ही ऐश्वर्या ने फिल्मों में आना और काम करना बेहद कम कर दिया। उन्होंने अपने परिवार और ससुराल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहले रखा, उन्होंने 18 साल की शादी में गिनी चुनी ही फिल्में की हैं। अब ऐसे में अभिषेक बच्चन से पूछा गया कि अक्सर यह माना जाता है कि शादी और मां बनने के बाद एक्ट्रेस का करियर और फैन फॉलोइंग कम हो जाती है। इसपर एक्टर ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या और हेमा मालिनी का जिक्र किया।