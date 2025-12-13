13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘जो मैं अपनी लाइफ में…’, जानिये क्या है ‘Dhurandhar’ एक्टर अक्षय खन्ना के इस वायरल ट्वीट का सच?

Akshaye Khanna: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना इन दिनों 'धुरंधर' में रहमान डकैत के किरदार में जबरदस्त अभिनय के कारण इंटरनेट पर छाए हुए हैं। सेलेब्रिटीज से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स सब उनके किरदार और उनके वायरल डांस स्टेप की वाहवाही कर रहे हैं। इसी बीच उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है। आइये जानते हैं कि क्या है वो ट्वीट और क्या है उस ट्वीट की सच्चाई।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 13, 2025

Akshaye Khanna photos

धुरंधर फिल्म के सीन में अक्षय खन्ना। (फोटो सोर्स: IMDb)

Akshaye Khanna: इन दिनों बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के चर्चे हो रहे हैं। चाहे फिल्म की दमदार कहानी हो या फिर फिल्म के असल जिंदगी से मेल खाते किरदार। आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' में अभिनेता अक्षय खन्ना पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत के में नजर आ रहे हैं। इस किरदार के लिए वो खूब तारीफें बटोर रहे हैं। फिल्म क्रिटिक हो या दर्शक हर कोई अक्षय खन्ना के काम की तारीफ कर रहा है। वहीं, इस सब के बीच अक्षय खन्ना का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षय ने फिल्म क्रिटिक को धन्यवाद दिया। आइए जानते हैं क्या है इस वायरल ट्वीट की सच्चाई और क्या ये ट्वीट अक्षय खन्ना ने ही किया है।

क्या है वायरल ट्वीट?

'धुरंधर' स्टार अक्षय खन्ना मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रहना ही पसंद करते हैं। और जब उनको रहमान डकैत के किरदार के लिए तारीफें मिल रहीं हैं। तो इसी के चलते अक्षय के X हैंडल (पहले ट्विटर) से किया गया एक ट्वीट वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये 'धुरंधर' की सफलता के बाद अभिनेता का पहला बयान है। इस ट्वीट में अक्षय ने फिल्म समीक्षक रोहित जायसवाल के ट्वीट पर जवाब दिया। आइये जानते हैं क्या था रोहित जायसवाल का ट्वीट,

रोहित जायसवाल ने अपने ट्वीट में कहा था, 'अगर अक्षय चाहें तो हर दिन अलग-अलग इवेंट्स में थोड़ी देर के लिए शामिल होकर 50-60 लाख रुपये कमा सकते हैं। लेकिन 'धुरंधर' की सफलता के बाद लगातार चर्चा में रहने के बावजूद अक्षय न तो प्रसिद्धि चाहते हैं और न ही किसी भी तरह से अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।

इस पर क्या था अक्षय खन्ना का रिएक्शन? (Akshaye Khanna Viral Tweet)

इसके जवाब में खन्ना ने लिखा, "आपकी तारीफों के लिए धन्यवाद। मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि एक अभिनेता की कामयाबी की कहानी उसके काम से शुरू होती है, न कि उसके आसपास के शोर-शराबे से। अगर धुरंधर ने लोगों को प्रभावित किया, तो यही मेरे लिए अवॉर्ड है जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूं।"

अब जानिये क्या है इसकी सच्चाई

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय खन्ना हमेशा से ही सोशल मीडिया और मीडिया से दूर रहते हैं, यहां तक कि यह ट्वीट अक्षय के ऑफिशियल X हैंडल से नहीं है, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका कोई अकाउंट नहीं है। वायरल हो रहा ये ट्वीट और ये अकाउंट फेक (फर्जी) है।

धुरंधर 2 की रिलीज डेट का हुआ खुलासा (Dhurandhar 2 Release Date)

आपको बता दें कि निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में 200 करोड़ रुपये का कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की सफलता को देखते हुए फिल्ममेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट की पुष्टि कर दी है, जिसका ऑफिशियल टाइटल 'धुरंधर 2 - रिवेंज' है, जो 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है।

2025 में छाए अक्षय खन्ना

ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड के अंडररेटेड एक्टर अक्षय खन्ना ने साल 2025 में जबरदस्त कमबैक किया है। साल की शुरुआत में औरंगजेब और अंत में रहमान डकैत के किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक वर्स्टाइल एक्टर हैं।

ये भी पढ़ें

2025 में छाए अक्षय खन्ना: एक तरफ क्रूरता की हदें पार तो दूसरी तरफ गैंगस्टर की दहशत
मनोरंजन
Akshaye Khanna as Aurangzeb and Rahman Dakait

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

13 Dec 2025 06:30 am

Hindi News / Entertainment / ‘जो मैं अपनी लाइफ में…’, जानिये क्या है ‘Dhurandhar’ एक्टर अक्षय खन्ना के इस वायरल ट्वीट का सच?

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं सिनेमा को सिर्फ सिनेमा की तरह देखता हूं…’ कास्टिंग डायरेक्टर ने ‘धुरंधर’ को प्रोपेगेंडा कहने वालों को दिया करारा जवाब

'मैं सिनेमा को सिर्फ सिनेमा की तरह देखता हूं...' कास्टिंग डायरेक्टर ने 'धुरंधर' को प्रोपेगेंडा कहने वालों को दिया करारा जवाब
बॉलीवुड

अभिषेक बनर्जी से विशाल जेठवा तक साल 2025 की वो दमदार परफॉर्मेंस, जिन्होंने बिना शोर मचाए जीता दिल

अभिषेक बनर्जी से विशाल जेठवा तक साल 2025 की वो दमदार परफॉर्मेंस, जिन्होंने बिना शोर मचाए जीता दिल
बॉलीवुड

फिल्म ‘मोहब्बतें’ के सेट पर रहता था कैसा माहौल? 25 साल बाद एक्ट्रेस ने बताया सच

Preeti Jhangiani
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ एक्टर अक्षय खन्ना का बेबाक बयान हुआ वायरल, कहा था- मै इंडस्ट्री से आउट हो जाऊंगा लेकिन खुद को…

Akshaye Khanna Throwback Video:
बॉलीवुड

तान्या मित्तल ने पहने थे किराए के कपड़े? डिजाइनर ने खोली पोल, कहा- ना कपड़े वापस मिले और न ही पैसे…

'कपड़े वापस नहीं मिले और न ही पैसे...' तान्या मित्तल ने पहने थे किराए के कपड़े? स्टाइलिस्ट ने खोली पोल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.