‘जो मैं अपनी लाइफ में…’, जानिये क्या है ‘Dhurandhar’ एक्टर अक्षय खन्ना के इस वायरल ट्वीट का सच?

धुरंधर फिल्म के सीन में अक्षय खन्ना। (फोटो सोर्स: IMDb)
Akshaye Khanna: इन दिनों बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के चर्चे हो रहे हैं। चाहे फिल्म की दमदार कहानी हो या फिर फिल्म के असल जिंदगी से मेल खाते किरदार। आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' में अभिनेता अक्षय खन्ना पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत के में नजर आ रहे हैं। इस किरदार के लिए वो खूब तारीफें बटोर रहे हैं। फिल्म क्रिटिक हो या दर्शक हर कोई अक्षय खन्ना के काम की तारीफ कर रहा है। वहीं, इस सब के बीच अक्षय खन्ना का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षय ने फिल्म क्रिटिक को धन्यवाद दिया। आइए जानते हैं क्या है इस वायरल ट्वीट की सच्चाई और क्या ये ट्वीट अक्षय खन्ना ने ही किया है।
'धुरंधर' स्टार अक्षय खन्ना मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रहना ही पसंद करते हैं। और जब उनको रहमान डकैत के किरदार के लिए तारीफें मिल रहीं हैं। तो इसी के चलते अक्षय के X हैंडल (पहले ट्विटर) से किया गया एक ट्वीट वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये 'धुरंधर' की सफलता के बाद अभिनेता का पहला बयान है। इस ट्वीट में अक्षय ने फिल्म समीक्षक रोहित जायसवाल के ट्वीट पर जवाब दिया। आइये जानते हैं क्या था रोहित जायसवाल का ट्वीट,
रोहित जायसवाल ने अपने ट्वीट में कहा था, 'अगर अक्षय चाहें तो हर दिन अलग-अलग इवेंट्स में थोड़ी देर के लिए शामिल होकर 50-60 लाख रुपये कमा सकते हैं। लेकिन 'धुरंधर' की सफलता के बाद लगातार चर्चा में रहने के बावजूद अक्षय न तो प्रसिद्धि चाहते हैं और न ही किसी भी तरह से अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
इसके जवाब में खन्ना ने लिखा, "आपकी तारीफों के लिए धन्यवाद। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक अभिनेता की कामयाबी की कहानी उसके काम से शुरू होती है, न कि उसके आसपास के शोर-शराबे से। अगर धुरंधर ने लोगों को प्रभावित किया, तो यही मेरे लिए अवॉर्ड है जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूं।"
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय खन्ना हमेशा से ही सोशल मीडिया और मीडिया से दूर रहते हैं, यहां तक कि यह ट्वीट अक्षय के ऑफिशियल X हैंडल से नहीं है, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका कोई अकाउंट नहीं है। वायरल हो रहा ये ट्वीट और ये अकाउंट फेक (फर्जी) है।
आपको बता दें कि निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में 200 करोड़ रुपये का कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की सफलता को देखते हुए फिल्ममेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट की पुष्टि कर दी है, जिसका ऑफिशियल टाइटल 'धुरंधर 2 - रिवेंज' है, जो 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है।
ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड के अंडररेटेड एक्टर अक्षय खन्ना ने साल 2025 में जबरदस्त कमबैक किया है। साल की शुरुआत में औरंगजेब और अंत में रहमान डकैत के किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक वर्स्टाइल एक्टर हैं।
