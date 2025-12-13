‘जो मैं अपनी लाइफ में…’, जानिये क्या है ‘Dhurandhar’ एक्टर अक्षय खन्ना के इस वायरल ट्वीट का सच?

Akshaye Khanna: इन दिनों बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के चर्चे हो रहे हैं। चाहे फिल्म की दमदार कहानी हो या फिर फिल्म के असल जिंदगी से मेल खाते किरदार। आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' में अभिनेता अक्षय खन्ना पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत के में नजर आ रहे हैं। इस किरदार के लिए वो खूब तारीफें बटोर रहे हैं। फिल्म क्रिटिक हो या दर्शक हर कोई अक्षय खन्ना के काम की तारीफ कर रहा है। वहीं, इस सब के बीच अक्षय खन्ना का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षय ने फिल्म क्रिटिक को धन्यवाद दिया। आइए जानते हैं क्या है इस वायरल ट्वीट की सच्चाई और क्या ये ट्वीट अक्षय खन्ना ने ही किया है।