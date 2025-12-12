12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika Logo

बॉलीवुड

अभिषेक बनर्जी से विशाल जेठवा तक साल 2025 की वो दमदार परफॉर्मेंस, जिन्होंने बिना शोर मचाए जीता दिल

Year Ender 2025: आज के दौर में हिंदी सिनेमा और वेब सीरीज में कई ऐसे अभिनेता उभर रहे हैं, जिनके दमदार प्रदर्शन ने किरदारों में जान फूंक दी है, तो आइए जानें इन स्टार्स के बारें में…

3 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 12, 2025

अभिषेक बनर्जी से विशाल जेठवा तक साल 2025 की वो दमदार परफॉर्मेंस, जिन्होंने बिना शोर मचाए जीता दिल

साल 2025 की दमदार परफॉर्मेंस वाली फिल्में (सोर्स: x)

Year Ender 2025: साल 2025 अब अपने अंतिम चरण पर है और ये सही समय है उन शानदार अभिनय कलाओं को याद करने का, जिन्होंने भले ही अहम रोल में उतनी चर्चा नहीं बटोरी, लेकिन अपनी गहराई और ईमानदारी से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन उन्हें उतनी सराहना नहीं मिल पाई, जिसके वे हकदार थे। तो आइए, उन कुछ बेहतरीन कलाकारों और उनके प्रभावशाली किरदारों पर एक नजर डाले…

अभिषेक बनर्जी ( Stolen)

'Stolen' में अभिषेक बनर्जी ने अपने करियर का अब तक का सबसे गहरा और असरदार अभिनय पेश किया। बता दें, डर, अपराध और बेचैनी से जूझते एक व्यक्ति को उन्होंने इतनी सटीक और शांत तीव्रता के साथ निभाया कि उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती थी। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी, जिसे और अधिक सराहना मिलनी चाहिए थी।

सोहम शाह ( Crazxy)

सोहम शाह ने 'Crazxy' में एक शानदार परफॉर्मेंस दी। एक अकेले किरदार के रूप में उन्होंने भावनाओं को बेहतरीन तरीके से दिखाया था, जो कहानी के साधारण होने के बाद भी दर्शक को हर पल जोड़े रखता था। फिल्म की तारीफ हुई, लेकिन उनकी एक्टिंग अभी भी कम आंका गया।

सान्या मल्होत्रा (Mrs.)

फिल्म 'Mrs.' में सान्या मल्होत्रा ने एक बार फिर साबित किया कि वे अपनी पीढ़ी की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक हैं। उनके किरदार में पहचान, जिम्मेदारी और सपनों के संघर्ष को उन्होंने बेहद खूबसूरती और सच्चाई से पर्दे पर उतारा।

आदर्श गौरव (Superboys of Malegaon)

'Superboys of Malegaon' में आदर्श गौरव ने छोटे शहर के सपने देखने वाले युवाओं की मासूमियत और उम्मीदों को बहुत ईमानदारी से दिखाया है। उनका एक्टिंग प्यारा, हल्का-फुल्का और जमीन से जुड़ा था, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रहता है।

गुलशन देवैया ( Kantara: Chapter 1)

गुलशन देवैया ने फिल्म 'Kantara: Chapter 1' में एक शांत लेकिन प्रभावशाली ऊर्जा लाई है। उनकी परफॉर्मेंस ने कहानी में रहस्य और गंभीरता को बनाए रखा, जो बेहद खास था और अधिक तारीफ का हकदार था।

विशाल जेठवा ( Homebound)

विशाल जेठवा लगातार अपने फैंस को प्रभावित करते आ रहे हैं और 'Homebound' में उनका अभिनय एक उदाहरण है। उनका प्रदर्शन बेहद और दमदार रहा है, जिसमें उन्होंने दर्द और उम्मीद के बीच फंसे एक किरदार की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से दिखाया।

बता दें, 2025 में कई शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलीं, लेकिन इन कलाकारों ने अपनी ईमानदारी से भरपूर अभिनय से ये साबित कर दिया कि कुछ कलाकार बिना बड़े शोर-शराबे के भी अपनी कला से दिलों पर राज कर सकते हैं।

Updated on:

12 Dec 2025 05:13 pm

Published on:

12 Dec 2025 05:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अभिषेक बनर्जी से विशाल जेठवा तक साल 2025 की वो दमदार परफॉर्मेंस, जिन्होंने बिना शोर मचाए जीता दिल

Patrika Site Logo

