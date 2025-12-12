अभिषेक बनर्जी से विशाल जेठवा तक साल 2025 की वो दमदार परफॉर्मेंस, जिन्होंने बिना शोर मचाए जीता दिल

Year Ender 2025: साल 2025 अब अपने अंतिम चरण पर है और ये सही समय है उन शानदार अभिनय कलाओं को याद करने का, जिन्होंने भले ही अहम रोल में उतनी चर्चा नहीं बटोरी, लेकिन अपनी गहराई और ईमानदारी से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन उन्हें उतनी सराहना नहीं मिल पाई, जिसके वे हकदार थे। तो आइए, उन कुछ बेहतरीन कलाकारों और उनके प्रभावशाली किरदारों पर एक नजर डाले…