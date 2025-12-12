फिल्म ‘मोहब्बतें’ के सेट पर रहता था कैसा माहौल? 25 साल बाद एक्ट्रेस ने बताया सच

प्रीति झंगियानी ने की 'मोहब्बतें' फिल्म के सेट के बारे में बात. (फोटो सोर्स: IMDb and FPJ Showbiz)
Mohabbatein Actress Preeti Jhangiani: प्रीती झंगियानी ने फ्री प्रेस जर्नल के साथ एक इंटरव्यू में 2000 की ब्लॉकबस्टर यशराज फिल्म्स की 'मोहब्बतें' को लेकर अपने कुछ अनुभव शेयर किए। उन्होंने बताया कि कैसे पूरी टीम ने उन्हें बहुत कम उम्र में बेहतरीन ट्रेनिंग दी। प्रीती ने शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के व्यवहार की तारीफ की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सेट पर रहकर कैसे सभी से मिले प्यार की वजह से उनका डर खत्म हुआ।
प्रीती ने बताया कि कैसे मोहब्बतें के सेट पर किसी को भी अलग नहीं माना जाता था। सबको एक समान ट्रीट किया जाता था। यहां तक कि बड़े-बड़े सितारों को भी एक जैसी सुविधाएं मिलती थी। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकार भी थे, पर इन दोनों का व्यवहार सबसे विनम्र था। काम करते हुए कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी सुपरस्टार से बात कर रही हूं। मुझे आज भी याद है, जब शाहरुख खान एक स्पॉट बॉय के साथ जमीन पर बैठकर बातचीत कर रहे थे।
प्रीती ने आगे कहा कि जो अनुभव उन्हें मोहब्बतें के सेट पर मिला वो अब तक के एक्सपीरियंस में बिल्कुल अलग था। 'मोहब्बतें' से पहले मैंने लगभग 50-60 विज्ञापन, 3-4 तेलुगु फिल्में, 1 मलयालम फिल्म और 1 तमिल फिल्म में काम किया था, पर जो पहचान मुझे मोहब्बतें से मिली वह मुझे कहीं और नहीं मिली। मैं इसके लिए आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा जी की हमेशा आभारी रहूंगी।
प्रीती ने बताया कि उनका पहला वीडियो राधिका राव और विनय सप्रू के साथ था, जिसका टाइटल था 'सच बोलता हूं मैं'। वह म्यूजिक वीडियो भी काफी चला। 'छुईमुई सी तुम' से ही मुझे असली पहचान मिली। यंग रजत बड़जात्या राजश्री प्रोडक्शंस को आगे बढ़ाना चाहते थे और उनका मानना था कि संगीत ही फ्यूचर है, इसलिए उन्होंने राजश्री म्यूजिक शुरू किया। यह गाना मराठी गायक मिलिंद इंगले ने गाया था जो उनका पहला हिंदी गाना था। मैं उस म्यूजिक वीडियो में अकेली नई कलाकार थी बाकी सब अपने करियर में अच्छा कर रहे थे। अब्बास उस समय काफी मशहूर थे। मनीष मल्होत्रा ने हमारे कपड़ों की स्टाइलिंग में मदद की और सरोज खान कोरियोग्राफर थीं।
