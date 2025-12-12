फिल्म ‘मोहब्बतें’ के सेट पर रहता था कैसा माहौल? 25 साल बाद एक्ट्रेस ने बताया सच

प्रीती ने बताया कि उनका पहला वीडियो राधिका राव और विनय सप्रू के साथ था, जिसका टाइटल था 'सच बोलता हूं मैं'। वह म्यूजिक वीडियो भी काफी चला। 'छुईमुई सी तुम' से ही मुझे असली पहचान मिली। यंग रजत बड़जात्या राजश्री प्रोडक्शंस को आगे बढ़ाना चाहते थे और उनका मानना था कि संगीत ही फ्यूचर है, इसलिए उन्होंने राजश्री म्यूजिक शुरू किया। यह गाना मराठी गायक मिलिंद इंगले ने गाया था जो उनका पहला हिंदी गाना था। मैं उस म्यूजिक वीडियो में अकेली नई कलाकार थी बाकी सब अपने करियर में अच्छा कर रहे थे। अब्बास उस समय काफी मशहूर थे। मनीष मल्होत्रा ने हमारे कपड़ों की स्टाइलिंग में मदद की और सरोज खान कोरियोग्राफर थीं।