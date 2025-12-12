'मैं सिनेमा को सिर्फ सिनेमा की तरह देखता हूं...' कास्टिंग डायरेक्टर ने 'धुरंधर' को प्रोपेगेंडा कहने वालों को दिया करारा जवाब

तो वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बनाने का आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन छाबड़ा ने बताया है कि वो सिर्फ सिनेमा को सिनेमा की तरह देखते हैं और काम में अपने मन की सुनते हैं। दरअसल, मुकेश छाबड़ा ने द फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए बताया, "मुझे बस काम करना और सिनेमा से प्यार है। चाहे बच्चों की चिल्लर पार्टी जैसी फिल्म हो या गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कोई बॉलीवुड हिट, मैं हर तरह की फिल्मों में अपना टैलेंट दिखाना चाहता हूं।" साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनका फोकस सिर्फ फिल्म की कास्टिंग और निर्माण पर है, न कि बाहरी ट्रोलर्स पर।