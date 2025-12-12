12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

‘मैं सिनेमा को सिर्फ सिनेमा की तरह देखता हूं…’ कास्टिंग डायरेक्टर ने ‘धुरंधर’ को प्रोपेगेंडा कहने वालों को दिया करारा जवाब

Mukesh Chhabra Statement: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की हालिया फिल्म &#8216;धुरंधर&#8216; ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है। आदित्य धर के निर्देशन बनी ये एक्शन थ्रिलर फिल्म &#8216;धुरंधर&#8217; बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और लगातार शानदार कमाई कर रही है। बता दें, फिल्म की कहानी, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ये फिल्म [&hellip;]

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 12, 2025

'मैं सिनेमा को सिर्फ सिनेमा की तरह देखता हूं...' कास्टिंग डायरेक्टर ने 'धुरंधर' को प्रोपेगेंडा कहने वालों को दिया करारा जवाब

Dhurandhar controversy (सोर्स: X)

Mukesh Chhabra Statement: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की हालिया फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है। आदित्य धर के निर्देशन बनी ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और लगातार शानदार कमाई कर रही है।

बता दें, फिल्म की कहानी, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ये फिल्म दर्शकों को खूब प्रभावित कर रही है। फिल्मी दुनिया के धुरंधर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने इस फिल्म के लिए परफेक्ट कलाकार चुनकर दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म के डायरेक्टर्स आदित्य धर की पसंद पर भी ट्रोलर्स और दर्शक मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

कास्टिंग डायरेक्टर ने 'धुरंधर' को प्रोपेगेंडा कहने वालों को दिया करारा जवाब

तो वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बनाने का आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन छाबड़ा ने बताया है कि वो सिर्फ सिनेमा को सिनेमा की तरह देखते हैं और काम में अपने मन की सुनते हैं। दरअसल, मुकेश छाबड़ा ने द फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए बताया, "मुझे बस काम करना और सिनेमा से प्यार है। चाहे बच्चों की चिल्लर पार्टी जैसी फिल्म हो या गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कोई बॉलीवुड हिट, मैं हर तरह की फिल्मों में अपना टैलेंट दिखाना चाहता हूं।" साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनका फोकस सिर्फ फिल्म की कास्टिंग और निर्माण पर है, न कि बाहरी ट्रोलर्स पर।

अनोखी कहानी, दमदार अभिनय

बता दें, फिल्म 'धुरंधर' ने अपनी अनोखी कहानी, दमदार अभिनय और बेहतरीन कास्टिंग के दम पर दर्शकों और व्यापार दोनों ही जगह अपनी पहचान बनाई है और आने वाले दिनों में ये फिल्म और भी बड़े मुकाम तक पहुंच सकती है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की कमाई ने भी सबको चौंका दिया है। शुरुआती 7 दिनों में फिल्म ने 207.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो किसी भी बड़ी फिल्म के लिए बड़ी बात है।

बता दें, रणवीर सिंह के अलावा फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर. माधवन जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं। फैंस को अब इसके दूसरे भाग का बेसब्री से इंतजार है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाला है, लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है।

