तान्या मित्तल ने पहने थे किराए के कपड़े? डिजाइनर ने खोली पोल, कहा- ना कपड़े वापस मिले और न ही पैसे…

रिधिमा शर्मा ने अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि वो कपड़ों का पोर्टर चार्ज भी खुद ही चुका रही हैं। उन्हें अब ये बताया जा रहा है कि अगर साड़ी वापस नहीं पहुंची, तो उन्हें उनका भुगतान बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस पर उन्होंने सवाल उठाया, "मैं इतने समय से काम कर रही हूं, तो क्या मैं बेवकूफ हूं? मेरे ब्रांड्स को भी अभी तक उनके कपड़े वापस नहीं मिले हैं और न ही पैसे, मैं एक हफ्ते से लगातार फॉलो-अप करते-करते थक गई हैं, ये बहुत गलत बात है।"