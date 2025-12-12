12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika Logo

बॉलीवुड

तान्या मित्तल ने पहने थे किराए के कपड़े? डिजाइनर ने खोली पोल, कहा- ना कपड़े वापस मिले और न ही पैसे…

Tanya Mittal Designer Allegations: Bigg Boss 19 की एक्स कंटेस्टेंट तान्या मित्तल एक नए विवाद में फंस गई हैं। उन पर उनके स्टाइलिस्ट को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे टीवी गलियारों में हंगामा मच गया है। डिजाइनर का दावा है कि तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर में पहनने के लिए उनसे जो कपड़े किराए पर लिए थे, वे उन्हें न तो वापस लौटाए हैं और न ही उन कपड़ों का भुगतान किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 12, 2025

'कपड़े वापस नहीं मिले और न ही पैसे...' तान्या मित्तल ने पहने थे किराए के कपड़े? स्टाइलिस्ट ने खोली पोल

तान्या मित्तल ( सोर्स: X)

Tanya Mittal Designer Allegations: बिग बॉस 19 का खुमार अब सबके दिल से भले ही उतर गया हो, लेकिन घर के अंदर हुए विवादों पर चर्चा अभी भी जारी है। बता दें, इससे पहले तान्या मित्तल के ऊपर मालती चाहर ने अमाल को लेकर आरोप लगाया था और अब बिग बॉस 19 में अपनी ग्लैमरस स्टाइल, डिजाइनर साड़ियों और आलीशान लाइफस्टाइल के चलते खूब सुर्खियां बटोरने वाली तान्या मित्तल अब एक नए विवाद में घिर गई हैं।

शो की तीसरी रनर-अप रहीं तान्या पर उनकी डिजाइनर रिधिमा शर्मा ने सोशल मीडिया पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में बकाया पैसे का भुगतान न करना, महंगे आउटफिट्स वापस न लौटाना और टीम के साथ बुरा व्यवहार करना शामिल है।

तान्या मित्तल की डिजाइनर ने खोली पोल

इतना ही नहीं, तान्या की डिजाइनर ने अपनी पोस्ट में (जो अब डिलीट कर दी गई है) बताया कि वो हमेशा से तान्या को सपोर्ट करती आई हैं और दर्शकों को भी पता था कि वो ही उन्हें स्टाइल करती थीं। रिधिमा शर्मा के मुताबिक, तान्या ने फोन पर कपड़ों की बहुत तारीफ की, लेकिन उसके बाद उनसे बात तक नहीं की। यहां तक कि डिजाइनर द्वारा भेजे गए गिफ्ट और लेटर पर भी तान्या की ओर से कोई रिप्लाई नहीं मिला।

रिधिमा शर्मा ने अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि वो कपड़ों का पोर्टर चार्ज भी खुद ही चुका रही हैं। उन्हें अब ये बताया जा रहा है कि अगर साड़ी वापस नहीं पहुंची, तो उन्हें उनका भुगतान बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस पर उन्होंने सवाल उठाया, "मैं इतने समय से काम कर रही हूं, तो क्या मैं बेवकूफ हूं? मेरे ब्रांड्स को भी अभी तक उनके कपड़े वापस नहीं मिले हैं और न ही पैसे, मैं एक हफ्ते से लगातार फॉलो-अप करते-करते थक गई हैं, ये बहुत गलत बात है।"

रिधिमा शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा

तान्या की टीम पर डिजाइनर रिधिमा शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टीम की एक लड़की ने उन्हें मैसेज किया था कि अगर वो आज की साड़ी का इंतजाम नहीं कर पाईं, तो उन्हें उनकी पेमेंट रिलीज नहीं की जाएगी। डिजाइनर ने बहुत रिस्पेक्ट से तान्या की टीम से अपनी पेमेंट क्लियर करने को बोला, लेकिन इस बात पर निराशा व्यक्त की कि हर इंटरव्यू में तान्या का साथ देने के बाद भी उन्हें ऐसे बुरे सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है।

हालांकि रिधिमा शर्मा की ये पोस्ट अब डिलीट कर दी गई है, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट्स और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे ये विवाद और गहरा गया है। बिग बॉस जैसे बड़े मंच पर कंटेस्टेंट्स के स्टाइल और पहनावे पर काफी ध्यान दिया जाता है, ऐसे में तान्या पर लगे इन आरोपों ने सबको हैरान कर दिया है।

Updated on:

12 Dec 2025 03:15 pm

Published on:

12 Dec 2025 02:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तान्या मित्तल ने पहने थे किराए के कपड़े? डिजाइनर ने खोली पोल, कहा- ना कपड़े वापस मिले और न ही पैसे…

