ईशा देओल ने सौतेली मां प्रकाश कौर, भाई सनी-बॉबी पर लुटाया प्यार, धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के बाद किया ये वीडियो शेयर

इस वीडियो में धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ की कई अनमोल तस्वीरें हैं। इनमें ईशा देओल और अहाना देओल के बचपन की तस्वीरें हैं, जिसमें वे अपने पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा, धर्मेंद्र की अपने नातियों के साथ बिताए समय की भी कुछ प्यारी तस्वीरें शामिल हैं। इस भावुक वीडियो को धर्मेंद्र के आखिरी कुछ अपीयरेंस और एक मूविंग वॉयसओवर के साथ उनकी ही शायरी के साथ पेश किया गया है।



धर्मेंद्र की आवाज में कहा गया है कि जिंदगी बिल्कुल इन बर्फ की रेशों की तरह ही तो है। पल भर के लिए ठहरती है और पिघल जाती है, पर कमबख्त जितनी देर रहती है बड़ी खूबसूरत लगती है मगर, इसे हार जाना ही तो है।