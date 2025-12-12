ईशा देओल ने सौतेली मां प्रकाश कौर, भाई सनी-बॉबी पर लुटाया प्यार, धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के बाद किया ये वीडियो शेयर

ईशा देओल ने किया वीडियो शेयर
Esha Deol Instagram: एक बेटी की जिंदगी में उसके पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पिता हर बेटी की जिंदगी में सबसे अहम शख्स होते हैं। ऐसे ही ईशा देओल के लिए भी उनके पिता धर्मेंद्र सबसे अहम थे। हेमा मालिनी ने दिल्ली में धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी थी, इसमें हेमा मालिनी के साथ ही ईशा देओल का भी रो-रोकर बुरा हाल हो गया। उनका उदास चेहरा साफ बता रहा है कि पूरा देओल परिवार टूट गया है।
अब ऐसे में प्रेयर मीट के बाद ईशा देओल ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। जिसने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए हैं। ईशा ने इसमें सौतेली मां प्रकाश कौर, भाई सनी और बॉबी देओल को भी दिखाया है। साथ ही एक भावुक कैप्शन भी लिखा है और अपने पूरे परिवार पर प्यार लुटाया है।
ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र को याद करते हुए जो वीडियो शेयर किया है, उसमें उनकी पर्सनल लाइफ की झलक भी देखने को मिली है, इसमें धर्मेंद्र की सिनेमा की जर्नी को ट्रिब्यूट दिया गया है। वीडियो की शुरुआत धर्मेंद्र की सिनेमैटिक लेगेसी से की गई है और सिल्वर स्क्रीन पर उनके द्वारा निभाए गए किरदारों को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है, लेकिन फैंस उस समय हैरान रह गए जब वीडियो में ईशा ने अपनी सौतेली मां प्रकाश कौर और उनके पूरे परिवार दोनों बेटों और बेटियों को भी दिखाया। साथ ही धर्मेंद्र से लेकर दादा की झलक भी दिखाई।
इस वीडियो में धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ की कई अनमोल तस्वीरें हैं। इनमें ईशा देओल और अहाना देओल के बचपन की तस्वीरें हैं, जिसमें वे अपने पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा, धर्मेंद्र की अपने नातियों के साथ बिताए समय की भी कुछ प्यारी तस्वीरें शामिल हैं। इस भावुक वीडियो को धर्मेंद्र के आखिरी कुछ अपीयरेंस और एक मूविंग वॉयसओवर के साथ उनकी ही शायरी के साथ पेश किया गया है।
धर्मेंद्र की आवाज में कहा गया है कि जिंदगी बिल्कुल इन बर्फ की रेशों की तरह ही तो है। पल भर के लिए ठहरती है और पिघल जाती है, पर कमबख्त जितनी देर रहती है बड़ी खूबसूरत लगती है मगर, इसे हार जाना ही तो है।
बता दें, धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को मुंबई में उनके आवास पर हुआ था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और वह हॉस्पिटल से घर भी आ गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इससे पहले 27 नवंबर को सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी थी और अब 18 दिन बाद हेमा मालिनी ने दिल्ली में पति धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी। इस दौरान उन्होंने अपने और धर्मेंद्र के प्यार भरे रिश्ते पर बात की।
