मेरा अंतिम संस्कार… धर्मेंद्र ने सनी देओल से की थी ये गुजारिश, 17 दिन बाद हुआ बड़ा खुलासा

अंजुल ने बताया कि धर्मेंद्र की इसी आखिरी इच्छा के कारण देओल परिवार ने चुपचाप अंतिम संस्कार किया। उन्होंने लिखा, "सनी और बॉबी देओल ने वैसा ही किया, जिसकी वजह से लाखों फैंस उन्हें आखिरी बार नहीं देख पाए। देओल परिवार भी इस बड़ी बात से दुखी था। इसीलिए उन्होंने फैंस के लिए धरम जी की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी पर यह कदम उठाया और एक फैन मीट रखी।" फैंस के मन में यह भी सवाल था कि पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ क्यों नहीं किया गया था। इस पर देओल परिवार ने कोई टिप्पणी नहीं की है।