मेरा अंतिम संस्कार… धर्मेंद्र ने सनी देओल से की थी ये गुजारिश, 17 दिन बाद हुआ बड़ा खुलासा

धर्मेंद्र के फैन ने बताया अंतिम संस्कार क्यों हुआ था जल्दबाजी में?
Dharmendra Last Rites: धर्मेंद्र के निधन को 17 दिन हो गए हैं। ऐसे में एक्टर के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। 24 नवंबर को जब धर्मेंद्र का निधन हुआ था उसकी खबर किसी को नहीं दी गई थी, जब एक्टर के घर के बाहर लोगों ने एंबुलेंस देखी तो खबर आई कि धर्मेंद्र दुनिया छोड़कर चले गए हैं। इसके तुरंत बाद उन्हें श्मशान घाट लेकर जाया गया और अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कर दिया गया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर देओल परिवार के लिए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। वहीं, अस्थि विसर्जन के दौरान भी यही हुआ।
इसके बाद सनी देओल और बॉबी देओल ने पिता धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन के दिन उनके जुहू वाले बंगले पर फैंस के लिए एक खास कार्यक्रम रखा, जिसमें तमाम उनसे प्यार करने वाले लोग शामिल हुए। एक धर्मेंद्र और देओल परिवार का जबरा फैन भी वहां पहुंचा था, उसी ने खुलासा किया कि धर्मेंद्र ने खुद अपने बेटों से एक गुजारिश की थी।
धर्मेंद्र के इस फैन का नाम अंजुल सिरोही है, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खुद को 'अंजुल सिरोही देओल' लिखा है। अंजुल ने एक भावुक पोस्ट में बताया है कि धर्मेंद्र ने खुद अपने बेटों से कैसा वादा लिया था। अंजुल ने सनी देओल और बॉबी देओल के साथ 90वीं बर्थ एनिवर्सरी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "धरम जी ने अपने बेटों से कहा था- बेटों मुझे सादगी से इस दुनिया से विदा करना, क्योंकि जिस तरह मैं पंजाब से मुंबई सादगी से आया था, उसी सादगी से मुझे मुंबई से विदा किया जाए।"
अंजुल ने बताया कि धर्मेंद्र की इसी आखिरी इच्छा के कारण देओल परिवार ने चुपचाप अंतिम संस्कार किया। उन्होंने लिखा, "सनी और बॉबी देओल ने वैसा ही किया, जिसकी वजह से लाखों फैंस उन्हें आखिरी बार नहीं देख पाए। देओल परिवार भी इस बड़ी बात से दुखी था। इसीलिए उन्होंने फैंस के लिए धरम जी की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी पर यह कदम उठाया और एक फैन मीट रखी।" फैंस के मन में यह भी सवाल था कि पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ क्यों नहीं किया गया था। इस पर देओल परिवार ने कोई टिप्पणी नहीं की है।
फैन अंजुल सिरोही ने बताया कि 8 दिसंबर को जब उनकी पीआर टीम के बुलावे पर वह धर्मेंद्र के घर गए, तो वहां का माहौल बहुत भावुक था। उन्होंने कहा, "मैं उनके घर के अंदर गया और धरम जी की विशाल प्रतिमा को अपनी श्रद्धांजलि दी।"
अंजुल ने बताया कि जब वह श्रद्धांजलि देकर पीछे मुड़े, तो सनी और बॉबी देओल को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने लिखा, "बॉबी सर और सनी सर ने प्यार से मेरे कंधों पर हाथ रखा। बॉबी भैया ने जब कहा कि अंजुल प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ... तो मैं इन शब्दों में महसूस कर सकता था कि उनके अंदर कितना दर्द छुपा था।
मैं उस परिवार को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिसने मुझे अपना समझा, और मुझे हमेशा के लिए अपना बना लिया। आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धरम जी के निधन के बाद ये उनका पहला जन्मदिन था। आप जहां भी हों, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अंजुल ने अपने पोस्ट का अंत धर्मेंद्र की एक शायरी के साथ किया, 'मुझ गरीब पर रहम तुमने क्या किया, जो कुछ था मेरे पास सब लूट लिया।'
