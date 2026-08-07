धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर, 1935 को फगवाड़ा में पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में हुआ था। धर्मेंद्र ने दो शादी की है। उनकी पहली शादी प्रकाा कौर से हुई थी, जिनके दो बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और एक बेटी अजिता हैं। धर्मेंद्र ने दूसरी शादी हेमा मालिनी से की। इसके लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, क्योंकि पहली वाइफ से बिना तलाक लिए वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, ऐसे में उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना कर हेमा से शादी की। धर्मेन्द्र की पढा़ई फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल एवं रामगढिय़ा स्कूल में हुई। 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अभिनय की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र करीब तीन दशक तक रुपहले पर्दे पर छाए रहे। उन्होंने अपने कॅरियर में हर तरह के किरदार निभाए। बचपन से ही उनका फिल्मों के प्रति इतना लगाव था कि दिल्लगी (1949) फिल्म को 40 से भी अधिक बार देखा था। अक्सर क्लास से बंक मारकर सिनेमा हॉल में पहुंच जाया करते थे। फिल्मों में प्रवेश के पहले रेलवे में क्लर्क थे, लगभग सवा सौ रुपये तनख्वाह थी। फिल्मफेयर के एक प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन हिंगोरानी को धर्मेंद्र पसंद आ गए और हिंगोरानी ने अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए 51 रुपए साइनिंग एमाउंट देकर उन्हें हीरो की भूमिका के लिए अनुबंधित कर लिया। पहली फिल्म में नायिका कुमकुम थीं। पहली फिल्म से कुछ विशेष पहचान नहीं बन पाई थी। धर्मेंद्र स्टार बने ओपी रल्हन की फिल्म फूल और पत्थर से। इसके बाद उन्होंने पीछे मुडक़र नहीं देखा। धर्मेन्द्र अपने स्टंट दृश्य बिना डुप्लीकेट की सहायता के खुद ही करते थे। धर्मेंद्र ने चिनप्पा देवर की फिल्म मां में एक चीते के साथ रीयल में फाइट की थी।
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