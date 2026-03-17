जाने क्यों नहीं दिया गया धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट? बढ़ते विवाद पर ऑस्कर की तरफ आया बड़ा बयान

98वें अकादमी पुरस्कार समारोह के दौरान 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में धर्मेंद्र, एरिक डेन और जेम्स वैन डेर बीक समेत कई दिवंगत सितारों का जिक्र न किए जाने को लेकर कड़ी आलोचना हो रही है। बढ़ते विरोध के बाद, ऑस्कर ब्रॉडकास्ट के एग्जीक्यूटिव इंचार्ज रॉब मिल्स ने अब इस मुद्दे पर सफाई देते हुए ऑस्कर इवेंट का बचाव किया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस साल का इन मेमोरियम सेगमेंट पिछले सालों की तुलना में लगभग 15 मिनट लंबा था। इसके बावजूद, निर्माताओं ने कुछ ही दिवंगत डायरेक्टर्स और एक्टर्स का ही जिक्र किया और बाकी के नाम केवल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पब्लिश किए। इतना ही नहीं, उन्होंने शो के दौरान कैथरीन ओ'हारा, रॉब रेनर और रॉबर्ट रेडफोर्ड सहित हॉलीवुड के दिग्गजों को श्रद्धांजलि भी दी।