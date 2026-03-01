‘उसने बोला, मैं सुसाइड कर लूंगी…’, मोनालिसा से शादी पर फरमान खान ने किया बड़ा खुलासा

फरमान खान ने बताया कि, उनकी और मोनालिसा की शादी केरल में इसलिए हुई क्योंकि, वो वहां अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, जो अभी 20 दिनों तक और चलेगी। फरमान ने बताया कि मोनालिसा घर से भागकर नहीं आईं, बल्कि वो यहां अपने पिता के साथ आईं थीं। मोनालिसा के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और मोनलिसा की फैमिली ने उन्हें जबरन वापस ले जाने की कोशिश की, जिसके चलते दोनों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। वहीं, उन्होंने बताया कि, अब वो दोनों केरल में बसने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि, यहां के लोग इंसान को इंसान की नजर से देखते हैं।