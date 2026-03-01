11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

वायरल गर्ल मोनालिसा ने केरल के एक मंदिर में की मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी, मांगी पुलिस से मदद

Monalisa Bhosle Interfaith Marriage: महाकुंभ मेले के दौरान सुर्खियां में आने वाली मोनालिसा भोसले ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर केरल के एक मंदिर में फरमान खान से शादी कर ली है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Mar 11, 2026

Monalisa Bhosle Interfaith Marriage

मोनालिसा भोसले ने की बॉयफ्रेंड से शादी। (फोटो सोर्स: monalisabhosle_official)

Monalisa Bhosle Interfaith Marriage: पिछले साल महाकुंभ मेले के दौरान सुर्खियां बटोरने वाली मोनालिसा भोसले ने तिरुवनंतपुरम के एक मंदिर में अपने प्रेमी फरमान खान से शादी कर ली। खबरों के मुताबिक, इस जोड़े ने साधारण से फंक्शन में शादी की और सुरक्षा के लिए केरल पुलिस से संपर्क किया है। बता दें कि उन्होंने ये कदम उनके परिवारों के उनके रिश्ते के विरोध के बीच उठाया गया है।

मोनालिसा भोसले के रचाई शादी (Monalisa Bhosle Interfaith Marriage)

कुंभ मेला गर्ल के नाम से मशहूर 18 वर्षीय मोनालिसा भोसले ने 11 मार्च को अपने प्रेमी फरमान खान से पूरे रीति-रिवाजों के अनुसार अंतर्जातीय विवाह कर ली। बता दें कि शादी केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर स्थित अरुमनूर श्री नैनार देव मंदिर में हुई। खबरों के अनुसार, मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली मोनालिसा और महाराष्ट्र के फरमान की मुलाकात छह महीने पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। हालांकि, अलग-अलग धार्मिक समुदायों से होने के कारण मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले ने इस शादी का कड़ा विरोध किया। यहां तक ​​कि उन पर मोनालिसा पर दूर के रिश्तेदार से जबरन शादी करने का दबाव डालने का भी आरोप है।

कपल ने की पुलिस से सुरक्षा की मांग

NDTV की खबर के मुताबिक, हाल ही में जब मोनालिसा पूवर में अपनी पहली मलयालम फिल्म 'नागम्मा' की शूटिंग कर रही थीं, तभी उनके पिता ने कथित तौर पर उन्हें ढूंढ निकाला और जबरन अपने शहर वापस ले जाने की कोशिश की। इस घटना के बाद, मोनालिसा और फरमान ने केरल की राजधानी के थंपानूर पुलिस स्टेशन में सुरक्षा की मांग की। शिकायत दर्ज कराने के बाद, उनके पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस ने परिवार को बताया कि मोनालिसा 18 साल की हैं, इसलिए उन्हें यह निर्णय लेने का कानूनी अधिकार है कि वो किसके साथ रहना चाहती हैं।

बाद में मोनालिसा अपने साथी के साथ स्टेशन से चली गईं और दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। केरल के कई प्रमुख नेताओं ने इस जोड़े को अपना समर्थन दिया, जिनमें केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी भी शामिल थे, जिन्होंने इस घटना को "सच्ची केरल की कहानी" बताया। सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन और सांसद ए.ए. रहीम भी उपस्थित थे।

शादी में मोनालिसा ने माथे पर सिंदूर और लाल रंग की सितारों जड़ी साड़ी पहनी थी, जबकि फरमान ने ट्रेडिशनल सफेद कमीज और मुंडू पहना था।

मोनालिसा भोसले पहली बार 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ मेले के दौरान अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से रातोंरात नेशनल क्रश बन गईं थीं. कुम्भ मेले में रुद्राक्ष की मालाएं और मोती बेचते हुए मोनालिसा का एक वीडियो वायरल हो गया। उनकी मासूमियत, भूरी आंखों और प्यारी मुस्कान ने सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया।

जानकारी के लिए बता दें कि अब वो पी. बिनु वर्गीस की फिल्म 'नागम्मा' से मलयाली एक्टर कैलाश के साथ मलयालम सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। वो सनोज मिश्रा की अपकमिंग फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से बॉलीवुड में भी डेब्यू करने की तैयारी कर रही हैं। फिल्मों के अलावा, मोनालिसा अलग अलग ब्रांड्स के जरिए इंस्टाग्राम पर अपने फैंस से जुड़ती रहती हैं।

ये भी पढ़ें

शादी के साढ़े तीन साल बाद अलग हुए हंसिका मोटवानी-सोहेल खतुरिया, बिना एलिमनी हुआ तलाक
बॉलीवुड
Hansika Motwani Divorce

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

11 Mar 2026 11:49 pm

Published on:

11 Mar 2026 10:42 pm

Hindi News / Entertainment / वायरल गर्ल मोनालिसा ने केरल के एक मंदिर में की मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी, मांगी पुलिस से मदद

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

विवादों में घिरा पार्थ समथान टीवी सीरियल ‘सेहर होने को है’, नाबालिग रोमांस को लेकर भड़के लोग

Seher Hone Ko Hai Controversy
TV न्यूज

जब शेखर कपूर ने आमिर खान को कर दिया था रिजेक्ट, सालों बाद डायरेक्टर ने खुद किया खुलासा

Interesting facts about Aamir Khan
मनोरंजन

शादी के साढ़े तीन साल बाद अलग हुए हंसिका मोटवानी-सोहेल खतुरिया, बिना एलिमनी हुआ तलाक

Hansika Motwani Divorce
बॉलीवुड

‘मर्द ही सबसे बड़े विक्टिम होते हैं!’ रवि मोहन ने जताया दुख, तो आरती की बहन ने सरेआम कह दी बड़ी बात

आरती के बिना सुकून नहीं मिलेगा
मनोरंजन

माफी के बाद भी नहीं रुका ‘टटेरी’ विवाद, सोना मोहपात्रा ने बादशाह को लगाई फटकार, बोलीं- ‘थोड़ी अक्ल लगाओ…’

Badshah Tateri Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.