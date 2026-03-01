वायरल गर्ल मोनालिसा ने केरल के एक मंदिर में की मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी, मांगी पुलिस से मदद

कुंभ मेला गर्ल के नाम से मशहूर 18 वर्षीय मोनालिसा भोसले ने 11 मार्च को अपने प्रेमी फरमान खान से पूरे रीति-रिवाजों के अनुसार अंतर्जातीय विवाह कर ली। बता दें कि शादी केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर स्थित अरुमनूर श्री नैनार देव मंदिर में हुई। खबरों के अनुसार, मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली मोनालिसा और महाराष्ट्र के फरमान की मुलाकात छह महीने पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। हालांकि, अलग-अलग धार्मिक समुदायों से होने के कारण मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले ने इस शादी का कड़ा विरोध किया। यहां तक ​​कि उन पर मोनालिसा पर दूर के रिश्तेदार से जबरन शादी करने का दबाव डालने का भी आरोप है।