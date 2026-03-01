वायरल गर्ल मोनालिसा ने केरल के एक मंदिर में की मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी, मांगी पुलिस से मदद

मोनालिसा भोसले ने की बॉयफ्रेंड से शादी। (फोटो सोर्स: monalisabhosle_official)
Monalisa Bhosle Interfaith Marriage: पिछले साल महाकुंभ मेले के दौरान सुर्खियां बटोरने वाली मोनालिसा भोसले ने तिरुवनंतपुरम के एक मंदिर में अपने प्रेमी फरमान खान से शादी कर ली। खबरों के मुताबिक, इस जोड़े ने साधारण से फंक्शन में शादी की और सुरक्षा के लिए केरल पुलिस से संपर्क किया है। बता दें कि उन्होंने ये कदम उनके परिवारों के उनके रिश्ते के विरोध के बीच उठाया गया है।
कुंभ मेला गर्ल के नाम से मशहूर 18 वर्षीय मोनालिसा भोसले ने 11 मार्च को अपने प्रेमी फरमान खान से पूरे रीति-रिवाजों के अनुसार अंतर्जातीय विवाह कर ली। बता दें कि शादी केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर स्थित अरुमनूर श्री नैनार देव मंदिर में हुई। खबरों के अनुसार, मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली मोनालिसा और महाराष्ट्र के फरमान की मुलाकात छह महीने पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। हालांकि, अलग-अलग धार्मिक समुदायों से होने के कारण मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले ने इस शादी का कड़ा विरोध किया। यहां तक कि उन पर मोनालिसा पर दूर के रिश्तेदार से जबरन शादी करने का दबाव डालने का भी आरोप है।
NDTV की खबर के मुताबिक, हाल ही में जब मोनालिसा पूवर में अपनी पहली मलयालम फिल्म 'नागम्मा' की शूटिंग कर रही थीं, तभी उनके पिता ने कथित तौर पर उन्हें ढूंढ निकाला और जबरन अपने शहर वापस ले जाने की कोशिश की। इस घटना के बाद, मोनालिसा और फरमान ने केरल की राजधानी के थंपानूर पुलिस स्टेशन में सुरक्षा की मांग की। शिकायत दर्ज कराने के बाद, उनके पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस ने परिवार को बताया कि मोनालिसा 18 साल की हैं, इसलिए उन्हें यह निर्णय लेने का कानूनी अधिकार है कि वो किसके साथ रहना चाहती हैं।
बाद में मोनालिसा अपने साथी के साथ स्टेशन से चली गईं और दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। केरल के कई प्रमुख नेताओं ने इस जोड़े को अपना समर्थन दिया, जिनमें केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी भी शामिल थे, जिन्होंने इस घटना को "सच्ची केरल की कहानी" बताया। सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन और सांसद ए.ए. रहीम भी उपस्थित थे।
शादी में मोनालिसा ने माथे पर सिंदूर और लाल रंग की सितारों जड़ी साड़ी पहनी थी, जबकि फरमान ने ट्रेडिशनल सफेद कमीज और मुंडू पहना था।
मोनालिसा भोसले पहली बार 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ मेले के दौरान अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से रातोंरात नेशनल क्रश बन गईं थीं. कुम्भ मेले में रुद्राक्ष की मालाएं और मोती बेचते हुए मोनालिसा का एक वीडियो वायरल हो गया। उनकी मासूमियत, भूरी आंखों और प्यारी मुस्कान ने सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया।
जानकारी के लिए बता दें कि अब वो पी. बिनु वर्गीस की फिल्म 'नागम्मा' से मलयाली एक्टर कैलाश के साथ मलयालम सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। वो सनोज मिश्रा की अपकमिंग फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से बॉलीवुड में भी डेब्यू करने की तैयारी कर रही हैं। फिल्मों के अलावा, मोनालिसा अलग अलग ब्रांड्स के जरिए इंस्टाग्राम पर अपने फैंस से जुड़ती रहती हैं।
