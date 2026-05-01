गर्भ से ‘मोदी-मोदी’ के नारों वाले फर्जी बयान पर भड़कीं मैथिली ठाकुर, विरोधियों को दिया करारा जवाब

Maithili Thakur angry To Fake Statements on PM Modi: अपनी मधुर आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लोक गायिका और बीजेपी नेता मैथिली ठाकुर इन दिनों सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला है। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से मैथिली के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ बेहद अजीब और मनगढ़ंत बयान वायरल किए जा रहे हैं। जिसे लेकर अब वह आगे आई हैं और उन सभी खबरों की सच्चाई बताई है। उन्होंने इसे अपनी छवि खराब करने का एक घटिया तरीका बताया है।