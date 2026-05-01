अनुपमा फेम एक्ट्रेस से बड़े डायरेक्टर ने की थी ‘बॉडी लैंग्वेज’ चेक करने के लिए गंदी डिमाड, मदालसा बोलीं- मैं डर गई थी

कम उम्र होने के बावजूद मदालसा ने बड़ी सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया। उन्होंने डायरेक्टर को दो टूक जवाब देते हुए कहा, "मैं थोड़ा घबरा गई थी लेकिन फिर मैंने कहा देखिए, मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूं। अगर फिल्म के सीन की मांग है, तो मैं कैमरे के सामने बिकिनी, साड़ी या लहंगा कुछ भी पहनने को तैयार हूं, क्योंकि वह मेरा काम है। लेकिन आपके सामने इस तरह कपड़े पहनना मेरे काम का हिस्सा नहीं है।" मदालसा यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने आगे कहा, "अगर आपको मेरी एक्टिंग और काबिलियत पर भरोसा है, तो मुझे कास्ट कीजिए, वरना मुझे बाहर जाने का रास्ता पता है।"