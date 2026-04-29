‘बाप से भी बड़ा दिख रहा है पोता’, क्योंकि सास भी… 2 में आकाशदीप सहगल की कास्टिंग पर मचा हंगामा

Akashdeep Saigal Casting Controversy: आकाशदीप सहगल ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में अंश गुजराल के बेटे रियो के नए किरदार में वापसी की है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शो के पहले सीजन में तुलसी के बेटे अंश का किरदार निभाया था। अब 51 वर्षीय आकाशदीप को नए सीजन में तुलसी वीरानी के पोते के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, कुछ दर्शकों को यह कास्टिंग पसंद नहीं आई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्टर आकाशदीप और उनके किरदार के बीच उम्र का बड़ा अंतर है जो आपस में मेल नहीं खाता, जिसके चलते उनका किरदार यह किरदार रियल नहीं लगता है।