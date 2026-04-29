29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

‘बाप से भी बड़ा दिख रहा है पोता’, क्योंकि सास भी… 2 में आकाशदीप सहगल की कास्टिंग पर मचा हंगामा

Akashdeep Saigal Casting Controversy: आकाशदीप सहगल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में अंश गुजराल के बेटे रियो के रूप में लौट आए हैं, लेकिन तुलसी के पोते के रूप में उनकी कास्टिंग ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है। कुछ दर्शकों ने उम्र के अंतर पर सवाल उठाया, वहीं एक्टर ने अपनी वापसी का बचाव किया और एकता कपूर के दृष्टिकोण की प्रशंसा की।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Apr 29, 2026

Akashdeep Saigal casting controversy

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में आकाशदीप सहगल की कास्टिंग पर छिड़ी बहस। (फोटो सोर्स: IMDb)

Akashdeep Saigal Casting Controversy: आकाशदीप सहगल ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में अंश गुजराल के बेटे रियो के नए किरदार में वापसी की है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शो के पहले सीजन में तुलसी के बेटे अंश का किरदार निभाया था। अब 51 वर्षीय आकाशदीप को नए सीजन में तुलसी वीरानी के पोते के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, कुछ दर्शकों को यह कास्टिंग पसंद नहीं आई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्टर आकाशदीप और उनके किरदार के बीच उम्र का बड़ा अंतर है जो आपस में मेल नहीं खाता, जिसके चलते उनका किरदार यह किरदार रियल नहीं लगता है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस (Akashdeep Saigal Casting Controversy)

कास्टिंग पर सवाल उठाते हुए एक यूजर ने ट्वीट किया, "कहानी तो फिर एडजस्ट कर लेंगे पर ये 50 की उम्र वाला पोता कैसे देख पाएंगे।"

एक अन्य यूजर ने आकाशदीप को करण के बेटे के रूप में दिखाने पर निर्माताओं की आलोचना करते हुए कहा, "ये अंश का बेटा कैसे हो सकता है? ये करण से भी बड़ा दिखता है, जिसे 'पिता' होना चाहिए।" एक अन्य यूजर ने निर्माताओं से कहा, "तो नियति का बेटा उससे बड़ा है, निर्माताओं कृपया यथार्थवादी बनें।" एक ने मजाक में कहा, "#ksbkbt2 एकता (कपूर) तूने क्या किया।"

एकता कपूर की कास्टिंग स्किल्स की तारीफ की

वहीं, आकाशदीप ने टाइम्स ऑफ इंडिया बात करते हुए इस बदलाव के बारे में बताया, "अभिनय जन्म प्रमाण पत्र पर लिखी तारीख से नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा से होता है।" उन्होंने दर्शकों को समझाया कि रियो का व्यक्तित्व अंश से बिल्कुल अलग है। एकता की कास्टिंग स्किल्स की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "वह सिर्फ कास्टिंग नहीं करतीं, बल्कि दूरदर्शिता से काम लेती हैं।" सीक्वल में उन्हें कास्ट करने के लिए मेकर्स की सराहना करते हुए आकाशदीप ने आगे कहा, "जब आप सिद्धार्थ वंकर और निर्देशक मुज़म्मिल देसाई जैसे दूरदर्शी व्यक्ति के साथ काम करते हैं, तो आप सिर्फ अभिनय नहीं करते, बल्कि बढ़ते होते हैं।"

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में वापसी के बारे में बात करते हुए आकाशदीप ने कहा, "सच कहूं तो, जीवन का एक खूबसूरत, लगभग काव्यात्मक तरीका है, जो घूम-फिर कर वहीं लौट आता है। “मैंने ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ को कभी खत्म हुई कहानी नहीं माना। यह हमेशा एक ऐसी याद की तरह रहा, जो सही वक्त आने पर फिर से लौटने का इंतजार कर रही थी।"

एकता कपूर के शो में वापसी करना आशीर्वाद से कम नहीं

एक्टर ने आगे कहा कि एकता कपूर के शो में वापसी करना वापसी जैसा नहीं लगता, बल्कि यह एक तरह से पुनः प्राप्ति जैसा है। यह मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं हर बार पूरी ईमानदारी और दिल से आभार के साथ सेट पर पहुंचता हूं।”

अपने किरदार के बारे में और बताते हुए आकाशदीप ने कहा कि उनका किरदार, रेयांश उर्फ ​​रियो, अमेरिका से लौटा एक रईस खानदान का वारिस है जो आकर्षक और मिलनसार है। रियो की खासियत उसका दिल है। उसका मानना है कि वो करण और नियति का बेटा है, लेकिन उसकी कहानी में और भी बहुत कुछ है।

ये भी पढ़ें

फुटपाथ पर साड़ियां बेचने वाला लड़का कैसे बना हजारों करोड़ का मालिक? बॉलीवुड के ‘नंबर 1’ से है खास कनेक्शन
बॉलीवुड
Vashu Bhagnani Success Story

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

29 Apr 2026 01:12 am

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘बाप से भी बड़ा दिख रहा है पोता’, क्योंकि सास भी… 2 में आकाशदीप सहगल की कास्टिंग पर मचा हंगामा

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गोविंदा ने खुद मार ली थी अपने पैर पर गोली! पत्नी सुनीता ने सालों बाद कसा तंज? मचाया हंसी का हंगामा

Sunita Ahuja Dig On Husband Govinda gun shot incident said when third party entry ghutno pe goli maare
TV न्यूज

सूजी आंखें, टूटे दांत, अभिनेत्री के साथ मुंबई के क्लब में हुई दरिंदगी, हमले के बाद प्रीत सिंह की हालत देख चौंके फैंस

Actress Preet Singh Attacked In Mumbai Club
TV न्यूज

उर्वशी ढोलकिया के घर पसरा मातम, जन्मदिन वाले दिन ही करीबी की मौत, भावुक हुईं अभिनेत्री

Urvashi Dholakia Pet Dog Death
TV न्यूज

‘मैं 5 वक्त की नमाजी हूं’ दूसरे धर्म के लड़के से नहीं कर सकती शादी, एक्ट्रेस रीम शेख ने दिया बयान

Reem-shaikh big statement on interfaith marriage said i offer 5 time namaz wont marry other religion
TV न्यूज

14 साल बाद बीच महफिल में मामी के पैरों में गिर पड़ा भांजा गोविंदा की पत्नी के सामने जोड़ लिए हाथ, वीडियो वायरल

14 साल बाद बीच महफिल में मामी के पैरों में गिर पड़ा भांजा गोविंदा की पत्नी के सामने जोड़ लिए हाथ; वीडियो वायरल
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.