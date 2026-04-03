‘तुम्हारी शादी चलेगी नहीं’, 50 की एकता कपूर को ऐसा क्यों कहते हैं दोस्त? खुद बताया बड़ा कारण

Ekta Kapoor On Marriage: टीवी इंडस्ट्री की 'क्वीन' कही जाने वाली एकता कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी सफल हैं, उतनी ही चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी होती है। सुपरस्टार जितेंद्र की बेटी एकता कपूर सरोगेसी के जरिए एक बेटे की मां बन चुकीं हैं लेकिन 50 की होने के बाद भी अब तक वह कुंवारी हैं। अब एकता ने अपनी शादी, प्यार और निजी जिंदगी को लेकर ऐसे बेबाक खुलासे किए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हर कोई उसे सुनकर हैरान हो रहा है। वहीं एकता ने ये भी बताया कि लोग उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी शादी चलेगी नही और इसका बड़ा कारण भी उन्होंने रिवील किया...