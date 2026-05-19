‘सैयारा की कॉपी है ये TV सीरियल’ नए शो के प्रोमो पर फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- कचरा मत करना

Sairaab Star Plus show promo: पिछले साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई निर्देशक मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' ने सफलता के नए झंडे गाड़े थे। इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने बॉलीवुड डेब्यू किया था। कपल रातोंरात देश के नए क्रश और सुपरस्टार बन गए थे। अब एक बार फिर यह फिल्म चर्चा में आ गई है, लेकिन इस बार वजह कोई अवॉर्ड या नया रिकॉर्ड नहीं, बल्कि टेलिविजन पर आने वाले एक नए शो का प्रोमो है। दरअसल, स्टार प्लस के आगामी शो 'सैराब' का एआई-जनरेटेड (AI-Generated) प्रोमो जैसे ही आउट हुआ, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। फैंस इस शो के किरदारों और कहानी की तुलना सीधे 'सैयारा' से कर रहे हैं और लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है।