99 से 999 रुपये तक पहुंचा प्रोडक्ट, ट्रोलिंग झेलने के बाद भी Neha Marda ने खड़ा किया 14 करोड़ का बिजनेस

बता दें, भले ही नेहा टीवी की फेमस एक्ट्रेस हों, शार्क टैंक के शार्क्स ने उनके व्यवसाय मॉडल, उत्पाद की कीमत और मार्केटिंग रणनीति पर कड़ी समीक्षा की और उन्होंने पूछा कि क्या नेहा की पहचान ने ब्रांड की सेल्स और विजिबिलिटी को बढ़ावा दिया। खास कर नमिता थापर ने कीमत के प्रीमियम होने पर सवाल पूछे तो अनुपम मित्तल ने खुशबू के वादे को लेकर संदेह जताया। लास्ट में अमन गुप्ता और अनुपम मित्तल ने मिलकर नेहा को 1% इक्विटी के लिए 1.8 करोड़ रुपये की डील ऑफर की, जिसे नेहा ने एक्सेप्ट कर लिया।