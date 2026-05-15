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जोधा अकबर फेम रजत टोकस का बेहद अजीब रहता था सेट पर व्यवहार, एक्ट्रेस बोलीं- उनसे बात करना मुश्किल था

Rajat Tokas: रजत टोकस टेलीविजन का वो चेहरा हैं जिसने अकबर बनकर राज किया, लेकिन आज वह लाइमलाइट से पूरी तरह दूर हैं। को-स्टार लवीना टंडन और मनोज पटेल ने रजत के प्रोफेशनल रवैये और परिधि शर्मा संग उनकी ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जानिए अब कहां हैं आपके चहेते पृथ्वीराज चौहान…

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मुंबई

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Priyanka Dagar

May 15, 2026

jodha akbar actor Rajat tokas mysterious disappearance extremely peculiar behavior on set actress revealed

जोधा अखबर फेम रजत टोकस (Photo Source- Actor Instagram)

Lavina Tandon on Rajat Tokas: टेलीविजन की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो किरदार को सिर्फ जीते नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। रजत टोकस एक ऐसा ही नाम हैं। कभी 'पृथ्वीराज चौहान' बनकर वीरता दिखाई, तो कभी 'जोधा-अकबर' में अपनी आंखों से बादशाहियत का जादू चलाया। छोटी उम्र में ही उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। लोग उनके स्टाइल और लुक्स के दीवाने थे। लड़कियों में भी उनका एक अलग ही क्रेज था। लेकिन आज आलम यह है कि जिस अभिनेता को करोड़ों लोग अपनी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, उसने खुद को एक रहस्यमयी खामोशी की चादर में लपेट लिया है। न को-स्टार्स से संपर्क, न सोशल मीडिया पर मौजूदगी और न ही किसी इवेंट में शिरकत। आखिर कहां है रजत टोकस...

जोधा अकबर फेम रजत टोकस पर खुलासा (Lavina Tandon on Rajat Tokas)

रजत टोकस के साथ काम कर चुके कलाकारों के हालिया बयानों ने एक नया एंगल सामने रखा है— 'एक प्रोफेशनल दीवार'। अक्सर टीवी सेट्स पर एक्टर्स के बीच गहरी दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों की खबरें आती हैं, लेकिन रजत के मामले में कहानी बिल्कुल उलट थी। 'जोधा-अकबर' में उनकी बेगम रुकैया का किरदार निभाने वाली लवीना टंडन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सालों तक साथ काम करने के बावजूद उनके पास रजत का फोन नंबर तक नहीं था।

लवीना के मुताबिक, पृथ्वीराज चौहान के दिनों में रजत फिर भी थोड़े घुलनशील थे, लेकिन जैसे-जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने अपने चारों ओर एक प्रोफेशनल लक्ष्मण रेखा खींच ली। वे सेट पर आते, अपना सीन पूरी शिद्दत से करते और 'टाटा-बाय-बाय' कहकर निकल जाते। यह बात साबित करती है कि रजत ने कभी भी ग्लैमर की दुनिया में 'झूठी दोस्ती' का दिखावा करना पसंद नहीं किया।

रजत टोकस का बेहद अलग था सेट पर व्यवहार (Rajat Tokas marriage and career gap)

रजत और परिधि शर्मा (जोधा) की जोड़ी को टीवी इतिहास की सबसे रोमांटिक जोड़ियों में गिना जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। शो में उनके सह-कलाकार रहे मनोज पटेल ने खुलासा किया कि दोनों के बीच ऑफ-स्क्रीन बातचीत न के बराबर थी। पर्दे पर जो इश्क आग लगा देता था, असल जिंदगी में वहां बर्फ जमी हुई थी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि दोनों अपनी निजी जिंदगी में काफी कमिटेड थे और प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल से अलग रखना चाहते थे।

शादी और लाइमलाइट से दूरी (Prithviraj Chauhan actor Rajat Tokas now)

21 साल की छोटी उम्र में जब अभिनेता सफलता के नशे में चूर होते हैं, रजत ने उस वक्त शोहरत पा ली थी। लेकिन शादी के बाद उनकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल गईं। आखिरी बार उन्हें 'नागिन-3' में देखा गया था, और उसके बाद से वे जैसे गायब ही हो गए। 2024 के बाद से उनके इंस्टाग्राम पर सन्नाटा है।

रजत टोकस का यह 'गायब' होना हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के दौर में एक कलाकार के लिए अपनी प्राइवेसी बचाए रखना इतना मुश्किल है कि उसे पूरी तरह दुनिया से कटना पड़ता है? उनके फैंस आज भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल 'अकबर' ने अपनी निजी जिंदगी के किले के दरवाजे पूरी तरह बंद कर रखे हैं।

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Published on:

15 May 2026 10:11 am

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