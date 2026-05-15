जोधा अकबर फेम रजत टोकस का बेहद अजीब रहता था सेट पर व्यवहार, एक्ट्रेस बोलीं- उनसे बात करना मुश्किल था

Lavina Tandon on Rajat Tokas: टेलीविजन की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो किरदार को सिर्फ जीते नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। रजत टोकस एक ऐसा ही नाम हैं। कभी 'पृथ्वीराज चौहान' बनकर वीरता दिखाई, तो कभी 'जोधा-अकबर' में अपनी आंखों से बादशाहियत का जादू चलाया। छोटी उम्र में ही उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। लोग उनके स्टाइल और लुक्स के दीवाने थे। लड़कियों में भी उनका एक अलग ही क्रेज था। लेकिन आज आलम यह है कि जिस अभिनेता को करोड़ों लोग अपनी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, उसने खुद को एक रहस्यमयी खामोशी की चादर में लपेट लिया है। न को-स्टार्स से संपर्क, न सोशल मीडिया पर मौजूदगी और न ही किसी इवेंट में शिरकत। आखिर कहां है रजत टोकस...