शादी के 4 साल बाद अलग हुए मौनी रॉय और सूरज नांबियार, पोस्ट शेयर कर बोले- ‘हमें प्राइवेसी दें’

Mouni Roy Suraj Nambiar Separation: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर नागिन एक्ट्रेस मौनी रॉय और एक्टर सूरज नांबियार के बीच अनबन और अलगाव की की चर्चा जोरों पर थी। अब इस कपल ने शादी के लगभग चार साल बाद इन अफवाहों को कन्फर्म करते हुए ऑफिशियली अपने अलग होने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, दोनों ने लिखा, "हम सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें प्राइवेसी और सम्मान दें और मेरे या सूरज के बारे में कोई भी झूठी खबर न फैलाएं। इन कठिन समय में आप सभी से हमें निजता देने की उम्मीद करते हैं। सभी मीडिया संस्थानों से निवेदन है कि कृपया ऐसा करना बंद कर दें।"