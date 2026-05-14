शादी के 4 साल बाद अलग हुए मौनी रॉय और सूरज नांबियार, पोस्ट शेयर कर बोले- ‘हमें प्राइवेसी दें’

मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने अलग होने का किया ऐलान। (फोटो सोर्स: imouniroy)
Mouni Roy Suraj Nambiar Separation: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर नागिन एक्ट्रेस मौनी रॉय और एक्टर सूरज नांबियार के बीच अनबन और अलगाव की की चर्चा जोरों पर थी। अब इस कपल ने शादी के लगभग चार साल बाद इन अफवाहों को कन्फर्म करते हुए ऑफिशियली अपने अलग होने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, दोनों ने लिखा, "हम सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें प्राइवेसी और सम्मान दें और मेरे या सूरज के बारे में कोई भी झूठी खबर न फैलाएं। इन कठिन समय में आप सभी से हमें निजता देने की उम्मीद करते हैं। सभी मीडिया संस्थानों से निवेदन है कि कृपया ऐसा करना बंद कर दें।"
सोशल मीडिया पर उनके अलग होने को लेकर चल रही अटकलों के बाद, दोनों ने एक बयान जारी कर अपने रिश्ते को लेकर फैल रही अफवाहों का जवाब दिया। बयान में कहा गया है, "मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा हमारी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने पर हमें दुख है।"
इसके बाद मौनी रॉय और सूरज ने पोस्ट के जरिए पुष्टि की, "हमने अलग होने का फैसला किया है और हम निजी तौर पर और सौहार्दपूर्ण ढंग से मामलों को सुलझाने के लिए जरूरी समय ले रहे हैं।"
उन्होंने मीडिया और व्यक्तियों पर उनके निजी जीवन को "सनसनीखेज" बनाने और "मनगढ़ंत कहानियां और सरासर झूठ फैलाने" का आरोप लगाया, जो उनके रिश्ते की सच्चाई को नहीं दर्शाते। हालांकि, बयान में सीधे तौर पर बेवफाई के आरोपों का जिक्र नहीं है, लेकिन ये साफ है कि उनके अलग होने के कारण के बारे में फैलाई जा रही अफवाहें झूठ हैं।
उन्होंने अपने बयान में आगे कहा गया, "काफी सोच-विचार के बाद हमने आपसी समझ और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला किया है।"
टीवी एक्ट्रेस मौनी और सूरज ने कहा कि फिलहाल वो "इस दौर को सोच-समझकर और निजी तौर पर संभालने" पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे आगे भी अपने रिश्ते और दोस्ती को संभाल कर रखेंगे। दोनों ने लोगों से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने और इस कठिन समय में सपोर्ट देना जारी रखने का अनुरोध किया।
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