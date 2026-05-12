लुक्स को लेकर मिले तानों पर छलका रुबीना दिलैक का दर्द, बोलीं- ‘मुझे कहा गया चेहरा अच्छा नहीं है’

Rubina Dilaik on Body Shaming: टीवी एक्ट्रेस अभिनेत्री रुबीना दिलैक ने अपने करियर के शुरुआती सालों में अपनी शक्ल-सूरत को लेकर झेले नेगटिव कमेंट्स के बारे में खुलकर बात की है। जल्द ही 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में एक बार फिर से नजर आने वाली एक्ट्रेस ने उस डर और आत्मविश्वास की कमी के बारे में बताया, जब लोगों ने कहा कि उनका चेहरा लीड हीरोइन जैसा नहीं है।