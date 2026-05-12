3 साल डेटिंग, 2 तरह की शादी! मौनी और सूरज की फिल्मी है प्रेम कहानी, मुलाकात का किस्सा भी है रोचक

Mouni Roy and Suraj Nambiar spark separation rumours: ग्लैमर की दुनिया में रिश्तों का बनना और बिगड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात 'नागिन' फेम मौनी रॉय जैसी चहेती एक्ट्रेस की हो, तो फैंस का परेशान होना लाजमी है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है- क्या मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार अलग हो रहे हैं? यह खबर तब आग की तरह फैली जब फैंस ने नोटिस किया कि इस 'पावर कपल' ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि मौनी ने अपनी फीड से पति के साथ वाली कुछ फोटोज भी हटा दी हैं। ऐसे में इन कड़वी अफवाहों के बीच, आज हर कोई उनकी उस जादुई प्रेम कहानी को याद कर रहा है, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी।