ममता बनर्जी की करारी हार पर बंगाली अभिनेत्री ने कसा तंज, बोलीं- नफरत है तो बस इन्हीं से

West Bengal Election Loses Mamata Banerjee: टेलीविजन की दुनिया की 'गोपी बहू' यानी देवोलीना भट्टाचार्जी अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। वह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखने से कभी पीछे नहीं हटतीं। इस बार देवोलीना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट साझा किया है, जिसने इंटरनेट का पारा चढ़ा दिया है। एक्ट्रेस ने सीधे तौर पर नाम लिए बिना बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और राहुल गांधी को लेकर भी एक मजेदार टिप्पणी की।