Santhosh Nayar Death: रोड एक्सीडेंट में एक्टर संतोष की मौत, ट्रक ने मारी टक्कर, पत्नी की हालत नाजुक

Santhosh K. Nayar Death: साउथ इंडस्ट्री जहां एक तरफ विजय थलापति के चुनाव जीतने को लेकर खुशियां मना रही हैं, वहीं एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है। अभिनेता संतोष के. नायर की मंगलवार 5 मई को मौत हो गई। उनका एक्सीडेंट हुआ और आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।