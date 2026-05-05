‘I’m Waiting…’ से सत्ता तक! थलापति विजय के 14 साल पुराने डायलॉग ने तमिलनाडु चुनाव में मचाया तहलका

प्रशंसकों का कहना है कि विजय सही समय का इंतजार कर रहे थे, और अब वो समय आ गया है। उनकी पार्टी, तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK), चुनाव में न केवल मजबूती से लड़ी है बल्कि बम्पर जीत भी हासिल की है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक इस डायलॉग के क्लिप्स को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि थलापति ने अपनी राजनीतिक जीत का संकेत बहुत पहले ही दे दिया था। सालों पहले एक फिल्म सीन में बोले गए इस डायलॉग को अब सोशल मीडिया पर यूजर्स उनकी मोस्ट अवेटेड पॉलिटिकल एंट्री की भविष्यवाणी कह रहे हैं।