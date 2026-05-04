विजय थलापति के हारने की झूठी खबर सुनकर फैन ने काटा अपना गला, मचा हड़कंप

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस युवक की पहचान 28 साल के. महेंद्रन के तौर पर हुई है, जो कृष्णागिरी का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि यह घटना वोटों की गिनती के शुरुआती घंटों में हुई। उस समय सोशल मीडिया और स्थानीय गलियारों में कई तरह की अफवाहें थीं। महेंद्रन ने जब यह सुना कि विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) पिछड़ रही है और हार सकती है, तो वह गहरे सदमे में चला गया। इसी तनाव में उसने अपने घर के पास ही खुद को खत्म करने की कोशिश की।