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विजय थलापति के हारने की झूठी खबर सुनकर फैन ने काटा अपना गला, मचा हड़कंप

Thalapathy Vijay fan suicide attempt Krishnagiri: तमिलनाडु के कृष्णागिरी में अभिनेता विजय के एक फैन ने उनकी पार्टी की हार की अफवाह सुनकर खौफनाक कदम उठाया है। 28 साल के युवक ने अपना गला काट लिया। इस खबर ने तहलका मचा दिया है। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

May 04, 2026

TVK chief Thalapathy Vijay fan attempted suicide Slit her Throat over actor lost election rumours

थलापति विजय के फैन ने की जान देने की कोशिश

Thalapathy Vijay fan suicide attempt Krishnagiri: तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा का रिश्ता हमेशा से ही जुनून की हद तक रहा है, लेकिन कभी-कभी यह जुनून डराने वाला मोड़ ले लेता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच कृष्णागिरी जिले से एक ऐसी ही परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहां अभिनेता से राजनेता बने 'थलापति' विजय के एक कट्टर प्रशंसक ने सिर्फ इस अफवाह की वजह से आत्महत्या की कोशिश की, कि उसकी पसंदीदा पार्टी चुनाव हारने वाली है।

विजय की हार की अफवाह सुन फैन ने की सुसाइड की कोशिश (Vijay fan attempted suicide over election rumours)

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस युवक की पहचान 28 साल के. महेंद्रन के तौर पर हुई है, जो कृष्णागिरी का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि यह घटना वोटों की गिनती के शुरुआती घंटों में हुई। उस समय सोशल मीडिया और स्थानीय गलियारों में कई तरह की अफवाहें थीं। महेंद्रन ने जब यह सुना कि विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) पिछड़ रही है और हार सकती है, तो वह गहरे सदमे में चला गया। इसी तनाव में उसने अपने घर के पास ही खुद को खत्म करने की कोशिश की।

अस्पताल में चल रहा है इलाज (Tamil Nadu Assembly Election results news)

गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने महेंद्रन को देख लिया और बिना वक्त गंवाए उसे बचा लिया। उसे तुरंत कृष्णागिरी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। कृष्णागिरी टाउन पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि युवक की हालत पर नजर रखी जा रही है और उसे बचाने वाले लोगों की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया।

विजय का राजनीतिक जलवा और प्रशंसकों का जुनून

आपको बता दें कि विजय ने अपनी पार्टी TVK के साथ इसी साल चुनावी राजनीति में कदम रखा है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि लोग उन्हें न केवल एक फिल्मी सितारे के तौर पर, बल्कि तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि उनकी जीत-हार के साथ उनके समर्थकों की भावनाएं बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। हालांकि, जानकारों का कहना है कि राजनीति में जीत और हार एक प्रक्रिया है और प्रशंसकों को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए।

क्या है चुनावी हकीकत?

हैरानी की बात यह है कि जिस अफवाह की वजह से महेंद्रन ने अपनी जान जोखिम में डाली, वह जमीनी हकीकत से कोसों दूर निकली। आधिकारिक रुझानों के मुताबिक, विजय की पार्टी TVK इस समय शानदार प्रदर्शन कर रही है और 118 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, तो विजय राज्य में अगली सरकार बनाने की स्थिति में होंगे।

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Updated on:

04 May 2026 12:55 pm

Published on:

04 May 2026 12:49 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / विजय थलापति के हारने की झूठी खबर सुनकर फैन ने काटा अपना गला, मचा हड़कंप

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