104 मिनट की वो हॉरर फिल्म जिसने हिला दिया बॉलीवुड, 7 साल बाद लौटा पार्ट 2

Tumbad Movie Release Date: साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'तुम्बाड' शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा असर नहीं दिखा पाई थी और इसे फ्लॉप में से एक कहा गया था, लेकिन साल 2024 में जब इस फिल्म को दोबारा थिएटर में रिलीज किया गया, तो इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला। बता दें, 'तुम्बाड' ने 28 दिनों में 30.50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करते हुए अपने पुराने रिकॉर्ड को कई गुना पार कर लिया है। तो दूसरी ओर, इस फिल्म ने 21 दिनों में वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 50 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा छू लिया।