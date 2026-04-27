शादी का वादा कर NRI शख्स से ठगे 9 करोड़ रुपये? एक्ट्रेस आशु रेड्डी पर लगे आरोप तो दिया बड़ा बयान

शिकायतकर्ता धर्मेंद्र के अनुसार, उनकी और आशु रेड्डी की मुलाकात साल 2018 में हैदराबाद में हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वह एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए। धर्मेंद्र का कहना है कि उस समय उनका अपनी पहली पत्नी से तलाक का मामला चल रहा था और आशु को इस बारे में पूरी जानकारी थी। धर्मेंद्र ने आरोप लगाया कि आशु ने उनसे शादी करने का वादा किया था, जिसके बाद उन्होंने भविष्य के सुनहरे सपने देखते हुए समय-समय पर एक्ट्रेस को भारी मात्रा में नकदी और सोना दिया। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने कुछ संपत्तियां भी खरीदीं जो कथित तौर पर आशु के नाम पर ही दर्ज करवाई गईं।