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सोहेल कथूरिया से तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने क्यों बदला सरनेम, चुप्पी तोड़ते हुए बताया कारण

Hansika Motwani Surname Change After Divorce: एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने हाल ही में तलाक के बाद अपना सरनेम बदलने को लेकर बात की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 25, 2026

Hansika Motwani Surname Change After Divorce

Hansika Motwani Surname Change After Divorce (सोर्स- एक्स)

Hansika Motwani Surname Change After Divorce: साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना चुकी अभिनेत्री हंसिका मोटवानी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। बिजनेसमैन सोहेल कथूरिया से अलग होने के बाद हंसिका ने एक छोटा लेकिन अहम बदलाव किया है, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग बदलकर हंसिका मोटवानी में एक एन एक्स्ट्रा लगा दिया है।

हंसिका ने नाम में किया छोटा सा बदलाव (Hansika Motwani Surname Change After Divorce)

हंसिका के इस फैसले ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आखिर उन्होंने अपने नाम में ये बदलाव क्यों किया। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने इस पर खुलकर बात की और बताया कि ये फैसला पूरी तरह निजी है।

उन्होंने कहा कि उनकी मां ने उन्हें नाम में एक एक्स्ट्रा ‘एन’ जोड़ने की सलाह दी थी। हंसिका के मुताबिक, वो अपनी मां पर पूरा भरोसा करती हैं और उन्हें लगता है कि उनकी मां हमेशा उनके भले के बारे में सोचती हैं। यही वजह है कि उन्होंने बिना ज्यादा सोच-विचार किए इस बदलाव को स्वीकार कर लिया।

तलाक के बाद नई शुरुआत का हिंट

हंसिका और सोहेल कथूरिया की शादी दिसंबर 2022 में बड़े ही धूमधाम से हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते में खटास आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के बीच लाइफस्टाइल और सोच में अंतर के चलते मतभेद बढ़ते गए।

आखिरकार, दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया। इस अलगाव के बाद हंसिका का नाम बदलना उनकी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।

हमेशा से मां के करीब रही हैं हंसिका (Hansika Motwani Surname Change After Divorce)

हंसिका ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो अपनी मां के बेहद करीब हैं और उनके हर फैसले में उनका समर्थन रहता है। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा लगता है कि उनका नाम परफेक्ट है, लेकिन इस छोटे से बदलाव से उन्हें पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है।

उनके अनुसार, ये बदलाव किसी बड़े कारण से नहीं बल्कि एक सहज और पर्सनल फैसला है, जिसे उन्होंने खुशी-खुशी अपनाया है।

फिल्मी करियर की शुरुआत और सफर

हंसिका ने बहुत कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म 'देसमुदुरु' से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपनी मजबूत पहचान बनाई। आज वो साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्रियों में शामिल हैं और लगातार नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं।

आगे की राह पर फोकस

तलाक और नाम बदलने के बाद हंसिका अब पूरी तरह अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं। खबरों के मुताबिक, वह जल्द ही एक नए तेलुगु प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं, जिसमें वो अभिनेता नारा रोहित के साथ काम करेंगी। इस नए सफर में वो खुद को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं और अपने प्रोफेशनल जीवन को नई दिशा दे रही हैं।

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Published on:

25 Apr 2026 05:08 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / सोहेल कथूरिया से तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने क्यों बदला सरनेम, चुप्पी तोड़ते हुए बताया कारण

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