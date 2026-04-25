सोहेल कथूरिया से तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने क्यों बदला सरनेम, चुप्पी तोड़ते हुए बताया कारण

Hansika Motwani Surname Change After Divorce: साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना चुकी अभिनेत्री हंसिका मोटवानी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। बिजनेसमैन सोहेल कथूरिया से अलग होने के बाद हंसिका ने एक छोटा लेकिन अहम बदलाव किया है, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग बदलकर हंसिका मोटवानी में एक एन एक्स्ट्रा लगा दिया है।