मुकेश अंबानी के पैसों पर ये क्या बोल गए तीन बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता एक्टर, ममूटी बोले- वो किस लिए कमा रहे?

'द हॉलीवुड रिपोर्टर' के साथ एक बातचीत के दौरान ममूटी ने साफ कहा कि अब उनके जीवन का लक्ष्य केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं है। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक काम करने के बाद व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे आराम से जीवन बिताने के लिए अतिरिक्त कमाई की जरूरत नहीं रहती। इसके बावजूद वे लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं क्योंकि अभिनय उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुका है। उनका कहना था कि काम से दूरी बनाना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि अभिनय उनके व्यक्तित्व की पहचान बन चुका है।