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मुकेश अंबानी के पैसों पर ये क्या बोल गए तीन बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता एक्टर, ममूटी बोले- वो किस लिए कमा रहे?

Mammootty On Mukesh Ambani Wealth: साउथ एक्टर ममूटी ने हाल ही में अपनी जिंदगी के कई पहलुओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें अब अच्छी जिदंगी के लिए पैसे कमाने की जरूरत नहीं है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 11, 2026

Mammootty On Mukesh Ambani Wealth

Mammootty On Mukesh Ambani Wealth (सोर्स- एक्स)

Mammootty On Mukesh Ambani Wealth: साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी पिछले कई दशकों से अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके इस अनुभवी कलाकार की उम्र 70 पार हो चुकी है, लेकिन आज भी उनकी सक्रियता और काम के प्रति समर्पण युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में ममूटी ने काम के प्रति अपने जुनून को समझाने के लिए देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का उदाहरण दिया, जिसके बाद उनका बयान चर्चा का विषय बन गया है।

'आरामदायक जीवन के लिए अब पैसों की जरूरत नहीं' (Mammootty On Mukesh Ambani Wealth)

'द हॉलीवुड रिपोर्टर' के साथ एक बातचीत के दौरान ममूटी ने साफ कहा कि अब उनके जीवन का लक्ष्य केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं है। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक काम करने के बाद व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे आराम से जीवन बिताने के लिए अतिरिक्त कमाई की जरूरत नहीं रहती। इसके बावजूद वे लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं क्योंकि अभिनय उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुका है। उनका कहना था कि काम से दूरी बनाना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि अभिनय उनके व्यक्तित्व की पहचान बन चुका है।

मुकेश अंबानी का उदाहरण देकर समझाई बात (Mammootty On Mukesh Ambani Wealth)

अपनी सोच को साफ करने के लिए ममूटी ने उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो पर्याप्त संपत्ति होने के बावजूद लगातार सक्रिय रहते हैं। उन्होंने उद्योगपति मुकेश अंबानी का जिक्र करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संपत्ति के बावजूद लोग काम करना बंद नहीं करते। यह तुलना उन्होंने किसी प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव को समझाने के लिए की।

उन्होंने कहा- 'ये पॉलिटिशियन 90 या 100 साल के होने पर भी पॉलिटिक्स में क्यों रहना चाहते हैं? मुकेश अंबानी इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं? ये उनके लिए नहीं है…, वह जो भी पैसा कमा रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं यहां अपनी तुलना अंबानी से नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि यह इंसानियत है। आपके पास जो कुछ भी है, आपको और चाहिए होगा। यही लालच है'।

'काम ही मेरी सांसों जैसा है'

ममूटी ने अपने अभिनय प्रेम को लेकर कहा कि उनके लिए एक्टिंग सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने बताया कि कई कलाकार ऐसे होते हैं जो अंतिम समय तक मंच या कैमरे से जुड़े रहना चाहते हैं। यही समर्पण एक कलाकार को लंबे समय तक सक्रिय बनाए रखता है।

उनका मानना है कि अगर किसी कलाकार को शारीरिक रूप से कमजोरी भी महसूस हो, तब भी वो अभिनय के अवसर को छोड़ना नहीं चाहता। यही जुनून कलाकार को अलग पहचान दिलाता है।

पांच दशक बाद भी कायम है वही एनर्जी

ममूटी पिछले करीब पांच दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और आज भी नए प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते। वे ऐसे किरदार चुनते हैं जो चुनौतीपूर्ण हों और दर्शकों को कुछ नया अनुभव दें। यही वजह है कि नई पीढ़ी के कलाकार भी उन्हें एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं।

उनके इस बयान से ये साफ हो जाता है कि सफलता और लोकप्रियता के बावजूद उनका ध्यान केवल अपने काम पर केंद्रित है। यही समर्पण उन्हें आज भी सिनेमा का एक मजबूत स्तंभ बनाए हुए है।

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Published on:

11 Apr 2026 02:57 pm

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