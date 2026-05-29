सूर्या-तृशा की फिल्म ‘करुप्पु’ को मिली राहत, Madras HC ने बैन याचिका पर सुनाया बड़ा फैसला

Madras HC की वेकेशन बेंच ने इस PIL को सुनने से साफ इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि कोई भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होने से इनकार नहीं कर सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे "काले लोगों" को वे नियमित रूप से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। साथ ही, बेंच ने सबसे अहम बात ये कही, "जज पवित्र गाय नहीं हो सकता है, वे आलोचना से ऊपर नहीं हैं।" इस पर कोर्ट ने माना कि न्यायिक कामकाज की आलोचना आत्मनिरीक्षण और सुधार के लिए स्वस्थ है। बेंच ने ये भी कहा कि फिल्ममेकर को कलात्मक स्वतंत्रता का अधिकार है और वो चीजों को अपने अंदाज में पेश कर सकता है। इसके साथ ही, एक जज ने ये भी बताया कि उन्होंने ये फिल्म खुद थिएटर में देखी थी और फिल्म में जो दिखाया गया है वो बेहद नाटकीय है, जैसे तमिल फिल्मों में हीरो अकेले दर्जन भर विलेन को हरा देता है।