रश्मिका मंदाना का एयरपोर्ट लुक वायरल, एक बार फिर हुई वायर्ड ईयरफोन्स की हुई वापसी

Rashmika Mandanna Airport Look: हाल ही में पुष्पा फेम एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा सालों की डेटिंग के बाद 26 फरवरी, 2026 को शादी के बंधन में बंध गए। इनकी शानदार डेस्टिनेशन वेडिंग राजस्थान के उदयपुर में, ITC होटल्स की लग्ज़री हेरिटेज प्रॉपर्टी 'Mementos by ITC Hotels, Ekaaya' में हुई थी। उदयपुर में हुई इस शादी ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं थीं। चाहे फिर शादी में कपल के पारम्परिक कपड़े हों और करोड़ों की ज्वैलरी, हर चीज पर मीडिया के साथ-साथ फैंस की भी नजर थी। खैर, आज हम कपल की लव स्टोरी नहीं बल्कि रश्मिका मंदाना के एयरपोर्ट लुक की बात करने वाले हैं।