विजय देवरकोंडा का छलका दर्द, सामने आई ये बड़ी वजह

विजय ने याद किया कि ‘डियर कॉमरेड’ के समय उन्होंने पहली बार संगठित और सोचे-समझे हमलों का सामना किया था। उनकी बात तब किसी ने गंभीरता से नहीं ली। वे बताते हैं कि हर नए निर्माता और निर्देशक कुछ समय बाद खुद समझ जाते हैं कि फेक रिव्यू का कितना नुकसान होता है। विजय ने कई रातें इस चिंता में बिताईं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए ताकि उनके और आने वाली पीढ़ियों के सपने सुरक्षित रह सकें।